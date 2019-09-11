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Наталья Могилевская спела "новый" гимн Украины– ВИДЕО

12:00
Могилевская спела «новый» гимн Украины– ВИДЕО - фото 1
Могилевская спела «новый» гимн Украины– ВИДЕО

Украинская певица Наталья Могилевская спела свою версию гимна Украины.

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Видео выступления артистка выложила в Instagram.

"Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна является желанием многих соотечественников. Именно сейчас я начала готовить новую этническую программу всеукраинского концертного тура, который мы начинаем в октябре с Западного региона. Мы просто сняли нашу репетицию, на которую я пригласила очень интересных музыкантов с редкими старинными инструментами. А вдохновили меня дети, ученики моей школы (Talant School - прим. ред.)", - написала поп-дива в сети.

Многим пользователям интернета понравилась версия Могилевской. Из-за ее "силы и жизнерадостности".

Наталья Могилевская спела 'новый' гимн Украины– ВИДЕО - фото 187530

Однако есть и иное мнение.

Наталья Могилевская спела 'новый' гимн Украины– ВИДЕО - фото 187529

Отметим, что с приходом к власти Команды Зе, в страна был задан "новый формат" патриотизма. Особенно ярко данные перемены проявились на Марше Достоинства 24 августа. Правда, слова гимна тогда никто не менял.

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