"Мое счастье – это ты": Зеленский ярко поздравил жену с днем рождения

"Мое счастье – это ты": Зеленский ярко поздравил свою жену с днем рождения

В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ярко поздравил свою жену Елену с днем рождения.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому что мое счастье - это ты", - написал президент и поблагодарил жену за все.

"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 1 сентября 2019 г. 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет. Месяц спустя в поле зрения СМИ попало другое чадо гаранта – дочь Александра: девушка раздавала еду беднякам. Подробности читайте по ссылке.