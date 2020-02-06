Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

"Мое счастье – это ты": Зеленский ярко поздравил жену с днем рождения

15:40
"Мое счастье – это ты": Зеленский ярко поздравил свою жену с днем рождения - фото 1
"Мое счастье – это ты": Зеленский ярко поздравил свою жену с днем рождения

В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ярко поздравил свою жену Елену с днем рождения.

"Спасибо за каждое мгновение": Зеленская ярко поздравила мужа с днем рождения - ФОТО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому что мое счастье - это ты", - написал президент и поблагодарил жену за все.

'Мое счастье – это ты': Зеленский ярко поздравил жену с днем рождения - фото 195471

"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 1 сентября 2019 г. 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет. Месяц спустя в поле зрения СМИ попало другое чадо гаранта – дочь Александра: девушка раздавала еду беднякам. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Елена Зеленская Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский
23:00
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО
16:24
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Сенат США оправдал Трампа
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35