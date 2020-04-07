Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

"Мне не хватает…": Кличко неожиданно пожаловался на карантин

13:20
"Мне не хватает…": Кличко неожиданно пожаловался на карантин - фото 1
"Мне не хватает…": Кличко неожиданно пожаловался на карантин

Глава КГГА Виталий Кличко пожаловался на некоторые ограничения, связанные с карантином. И отметил их необходимость.

У Кличко рассказали о закрытии Киева: Что изменится?

Об этом мэр Киева сообщил в Telegram.

"Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом. Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так! Те, кто боится потерять свою супер-форму, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже и жизни", - заявил Виталий Кличко и призвал придерживаться правил карантина.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других супер-активных нету! Соблюдайте правила, чтобы мы быстрее прошли этот период и вернулись к привычной жизни!", - подытожил мэр Киева.

Напомним, с 6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина. Однако понравилось это не всем. Так, намедни киевлянин переплыл Днепр, чтобы незаконно попасть в легендарную качалку в Гидропарке. Но ему помешала толпа полицейских.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виталий Кличко Карантин в Украине Киев Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
COVID-19 нанес удар по ВСУ, есть первая жертва - фото 1
COVID-19 нанес удар по ВСУ, есть первая жертва
14:40
Нардепы заспамили "антиколомойский закон" 16335 справками - ФОТО - фото 1
Нардепы заспамили "антиколомойский закон" 16335 правками - ФОТО
12:40
Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно - фото 1
Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно
11:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00