"Мне не хватает…": Кличко неожиданно пожаловался на карантин

"Мне не хватает…": Кличко неожиданно пожаловался на карантин

Глава КГГА Виталий Кличко пожаловался на некоторые ограничения, связанные с карантином. И отметил их необходимость.

Об этом мэр Киева сообщил в Telegram.

"Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом. Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так! Те, кто боится потерять свою супер-форму, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже и жизни", - заявил Виталий Кличко и призвал придерживаться правил карантина.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других супер-активных нету! Соблюдайте правила, чтобы мы быстрее прошли этот период и вернулись к привычной жизни!", - подытожил мэр Киева.

Напомним, с 6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина. Однако понравилось это не всем. Так, намедни киевлянин переплыл Днепр, чтобы незаконно попасть в легендарную качалку в Гидропарке. Но ему помешала толпа полицейских.