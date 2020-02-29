Коронавирус из Китая Сирия Владимир Зеленский война на Донбассе

Миссия МВФ завершила работу в Украине: Что известно?

18:16
Миссия МВФ завершила работу в Украине: Что известно? - фото 1
Миссия МВФ завершила работу в Украине: Что известно?

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и отметила определенные успехи в реформировании экономического сектора страны.

ПриватБанк vs Коломойский: Зеленский вынес "вердикт"

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - отметил финансист.

Миссия МВФ завершила работу в Украине: Что известно? - фото 196570

Йоста Люнгман

Напомним, несмотря на позитивные прогнозы, Украина рискует испортить отношения с МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, причиной заморозки переговоров с валютным фондом может стать тяжба между государством и Игорем Коломойским.

Действительно, в сентябре 2019 г. на этом фоне несколько осложнились отношения Кабмина с МВФ. В правительстве же поспешили дипломатично заявить о продолжении переговоров при действии старой программы финансирования.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МВФ Экономика кредит Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО
14:59
В среду Гончарука отправят в отставку – СМИ - фото 1
В среду Гончарука отправят в отставку – СМИ
13:30
Тигипко не будет премьером – Арахамия - фото 1
Тигипко не будет премьером – Арахамия
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
27 февраля, 16:10
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00