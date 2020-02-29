Миссия МВФ завершила работу в Украине: Что известно?

Миссия МВФ завершила работу в Украине: Что известно?

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и отметила определенные успехи в реформировании экономического сектора страны.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - отметил финансист.

Йоста Люнгман

Напомним, несмотря на позитивные прогнозы, Украина рискует испортить отношения с МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, причиной заморозки переговоров с валютным фондом может стать тяжба между государством и Игорем Коломойским.

Действительно, в сентябре 2019 г. на этом фоне несколько осложнились отношения Кабмина с МВФ. В правительстве же поспешили дипломатично заявить о продолжении переговоров при действии старой программы финансирования.