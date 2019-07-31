Минюст окончательно расправился с УПЦ КП, но Филарет не сдается

Филарет пошел к президенту

В среду, 31 июля, Украинская православная церковь Киевского патриархата перестала существовать как юридическое лицо. Тем не менее, мутящий воду ее бывший патриарх Филарет отказывается жить в новой для себя действительности и требует помощи от Владимира Зеленского.

Сегодня в ходе пресс-конференции желающий добиться собственной монополии во влиянии на православную церковь экс-патриарх выступил с заявлением к президенту и ОБСЕ.

Так, Филарет потребовал от Владимира Зеленского и международной организации восстановления УПЦ КП в правах, а также возвращения ему топовой должности.

Живя в альтернативной реальности, почетный патриарх ПЦУ утверждает, что его "обманули", а согласился он на создание новой церкви, не зная всех условий для получения ею Томоса.

При этом, де-факто, пребывающего в почтенном возрасте священнослужителя попросту отлучили от принятия всех важнейших вопросов и посадили на представительскую должность. За что он и обиделся, ведь надеялся рулить церковью на свой лад.

В то же время 27 июля синод ПЦУ принял решение об окончательном завершении деятельности УПЦ КП, которая влилась в ПЦУ и уже прекратила свое существование с точки зрения Минкульта. Свою подпись под этим документом поставил и Филарет.

Кроме того, синод создал две ликвидационные комиссии, которые будут заниматься сопровождением прекращения существования как УПЦ КП, так и Украинской автокефальной православной церкви.

А еще до принятия этого судьбоносного решения Филарет собирал своих сторонников в Киеве и объявил о возрождении не имеющей шансов на признание УПЦ КП.

Что же касается дальнейшей судьбы церкви Киевского патриархата, она уже предрешена:

"Религиозное объединение УПЦ КП прекратило деятельность на основании решения о самороспуске от 15 декабря 2018 года, а эта религиозная организация вошла в состав Православной церкви Украины. Приказ о регистрации устава ПЦУ был издан еще 30 января 2019. Тогда же отменили приказы о регистрации устава бывшей УПЦ КП", - заявили в минкульте, комментируя новость о ликвидации УПЦ КП в качестве юрлица.