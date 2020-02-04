Минюст готовит новые иски против РФ в международные суды

09:20 04 февраля,

Малюська анонсировал новые иски против российских террористов

В данный момент юристы представляют интересы Украины в пяти исках против страны-агрессора, а рассмотрение требований Киева по существу ещё даже не началось.

Министр юстиции Денис Малюська в интервью "Главкому" рассказал о ситуации, которая возникла с антироссийскими исками международных судах.

По его словам, в данный момент "зависли" пять рассмотрений, которые находятся на стадии определения принадлежности - служители Фемиды решают, имеют ли они право принимать решения по международным вопросам, которые касаются войны между РФ и Украиной.

- Если суд признает свою компетенцию, начнётся процесс рассмотрения по существу. У нас в Антирейдерских комиссиях счет идет на часы, в национальных судах - на месяцы. Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отступаем назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления еще одного-двух исков в ближайшее время, - подчеркнул глава минюста.

Подробностей о том, чего именно будут касаться новые иски Украины, министр не назвал.

Как известно, в конце января прокурор Крыма Игорь Поночовный отметил, что Международный уголовный суд в Гааге может уже в этом году начать расследование событий, которые произошли во время оккупации Крыма Россией.