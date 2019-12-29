Глава минюста написал о подписании газового контракта и намекнул, что сядет из-за этого

Денис Малюська о чем-то догадывается

В воскресенье, 29 декабря, Украина начала процесс подписания новых газовых соглашений с Россией, которые уж никак нельзя назвать выгодными. Правда, с точки зрения шантажа нашей страны Кремлем, договор о транзите газа можно воспринимать и как некий убийственный компромисс.

Сегодня на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська опубликовал свою фоточку из Вены, куда прибыл для участия в начальном этапе подписания договора о транзите газа в страны ЕС через Украину.

Причем сделал это чиновник в крайне интересной форме, представив в виде диалога со своим замом, намекающего, что за подписание повторит судьбу Юлии Тимошенко.

"Иван Лещина: ну и зачем мы это подписываем, одна уже подписала когда-то. Я: Не бойся, мы сделаем платные камеры повышенной комфортности. Иван: дык, у нас денег нет, и так за свой счет прилетели. Я: блин, только не говори об этом Людмиле Рабчинской", - написал Малюська, отметив, что события и диалоги могут быть вымышленными.

При этом министр подчеркнул, что процесс подписания еще не закончили.

Напоним, в свое время Юлия Тимошенко подписала с русскими соглашения о покупке газа с русскими, после чего присела на несколько лет в качановскую колонию. Вполне может быть, что именно на это и намекали чиновники, так что речь может идти не только о транзите газа, но и о прямых его покупках. Впрочем, зрады хватает и даже в первом пункте. Так, 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в вопросе контракта. Наша страна должна потерять 12 миллиардов долларов из-за отказа от исков, а также терять около 3 миллиардов в год из-за предусмотренного снижения объема прокачки газа. Взамен "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 3 миллиарда у.е, которые должен по решению Стокгольмского арбитража.