Минобразования назвало дату ВНО: Раскрыты детали
Минобразования назвало дату ВНО: Раскрыты детали
Министерство образования и науки Украины определилось с датой проведения ВНО.
Об этом рассказала и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий в эфире "Украина 24".
"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - заявила министр.
Кроме того Мандзий добавила, что украинские вузы изменили даты приема документов абитуриентов; условия и сроки будут опубликованы на соответствующих сайтах.
Напомним, учебный год в украинских школах завершится дистанционно. О том, как это будет, читайте в нашем материале.
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