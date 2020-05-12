Минобразования назвало дату ВНО: Раскрыты детали

Минобразования назвало дату ВНО: Раскрыты детали

Министерство образования и науки Украины определилось с датой проведения ВНО.

Об этом рассказала и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий в эфире "Украина 24".

"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - заявила министр.

Кроме того Мандзий добавила, что украинские вузы изменили даты приема документов абитуриентов; условия и сроки будут опубликованы на соответствующих сайтах.

Напомним, учебный год в украинских школах завершится дистанционно. О том, как это будет, читайте в нашем материале.