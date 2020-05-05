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Карантин в школах: В МОН рассказали, как закончится учебный год

11:00
Карантин в школах: В МОН рассказали, как закончится учебный год - фото 1
Карантин в школах: В МОН рассказали, как закончится учебный год

Министерство образования и науки Украины опубликовало учебный график для школ в условиях карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть следующим образом:

  • до 31 мая продлятся занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей знаний;
  • в течение июня школы на педсоветах должны рассматреть вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Также МОН предварительно сообщает, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Кроме того для предотвращения распространения коронавируса Минобразования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров.

Напомним, "слуга народа" откроет новую школу для депутатов.

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