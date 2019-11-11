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Минобороны отменит призыв. Но есть нюанс

08:40
Минобороны отменит призыв. Но есть нюанс - фото 1
Минобороны отменит призыв. Но есть нюанс

Минобороны хочет отменить призыв. Но есть нюанс.

В Украине стартовал призыв: как выжить в армии

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сказал глава министерства.

Минобороны отменит призыв. Но есть нюанс - фото 190991

Андрей Загороднюк

Однако есть одно но. Объявленный полный переход на контрактную службу не будет быстрым. К тому же заявление Загороднюка никак не согласуется с планами Минобороны наоборот ужесточить правила призыва. А вот как и для кого – вы узнаете здесь.

Напомним, 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов сообщил о подготовке отвода войск в Петровском. 9 ноября ВСУ выпустили сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности покинуть свои позиции в данном районе.

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ВСУ Министерство обороны призыв Новости Украина
Украинская правда
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