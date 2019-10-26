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ВСУ ужесточит правила призыва. Что изменится?

12:00
ВСУ ужесточит правила призыва. Что известно? - фото 1
ВСУ ужесточит правила призыва. Что известно?

ВСУ планирует вернуть призыв на срочную службу с 18 лет и ужесточить наказание за неявку в военкоматы.

В Украине стартовал призыв: как выжить в армии

Об этом рассказал глава отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск Николай Качаненко.

По словам подполковника, на данный момент в законодательной базе существуют определенные расхождения о призывном возрасте и их необходимо устранить.

"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", - заявил Качаненко и добавил, что дополнительным "стимулом" для призывников станет увеличение штрафа за неявку в военкомат.

"Для призывника сегодня не является проблемой заплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь «ограничение». Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", - заявил подполковник.

Напомним, "извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по "слуге народа" мощным флешмобом.

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ВСУ призыв армия Новости Украина
УНИАН
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