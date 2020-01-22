Кернес "вернет" Харькову проспект Жукова. Опять

Кернес "вернет" Харькову проспект Жукова. Опять

Мэр Харькова Геннадий Кернес собирается вновь вынести на рассмотрение местного горсовета вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на распоряжение городского главы.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - говорится в документе.

Напомним, 19 июня 2019 г. харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко старое название - Георгия Жукова. Решение поддержали 60 из 75 городских избранников.

5 сентября Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии. В ответ местные депутаты подали апелляцию.

8 ноября 2019 г. Второй апелляционный административный суд подтвердил вердикт низшей инстанции.