Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Кернес "вернет" Харькову проспект Жукова. Опять

17:40
Кернес "вернет" Харькову проспект Жукова. Опять - фото 1
Кернес "вернет" Харькову проспект Жукова. Опять

Мэр Харькова Геннадий Кернес собирается вновь вынести на рассмотрение местного горсовета вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на распоряжение городского главы.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - говорится в документе.

Напомним, 19 июня 2019 г. харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко старое название - Георгия Жукова. Решение поддержали 60 из 75 городских избранников.

5 сентября Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии. В ответ местные депутаты подали апелляцию.

8 ноября 2019 г. Второй апелляционный административный суд подтвердил вердикт низшей инстанции.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Геннадий Кернес Харьков Декоммунизация Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ - фото 1
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ
19:00
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО - фото 1
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО
18:20
Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО - фото 1
Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...