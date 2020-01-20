"Второсортный" министр Ирана прилетит в Украину с посланием Зеленскому

Министр дорог Ирана прилетит в Украину с посланием Зеленскому

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев с посланием для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы (украинского лайнера "МАУ" – прим. ред.). Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил дипломат и вновь выразил свои соболезнования семьям погибших.

Отметим, что ранее Иран попросил прощения у Украины за гибель "Боинга". Однако отряжая в нашу страну дипмиссию, Тегеран почему-то поставил в ее главе министра дорог, который вообще не имеет никакого отношения ни к МИД, ни тем более к КСИР, который имеет прямое отношение к трагедии.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

В этот же день на место трагедии отправилась команда украинских спасателей.

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Украинское же руководство с выводами не спешило и продолжало заявлять, что "все версии возможны". Однако продолжалось это недолго: 11 января Тегеран взял на себя ответственность за гибель "Боинга".