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"Министр ДНР" сдался СБУ: яркие детали спецоперации – ВИДЕО

12:49
"Министр ДНР" сдался СБУ: яркие детали спецоперации – ВИДЕО - фото 1
"Министр ДНР" сдался СБУ: яркие детали спецоперации – ВИДЕО

"Экс-министр ДНР" в ходе спецоперации СБУ сдался украинским властям.

Суд арестовал шпиона "ДНР", напавшего на полицию Киева

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, некоторое время псевдочиновник курировал деятельность угледобывающих предприятий и регулярно посещал заседания самопровозглашенного правительства. После завершения полномочий "экс-министр" подался в бизнес и начал подумывать о переезде на подконтрольную территорию.

В конце концов СБУ была проведена спецоперация по возвращению экс-чиновника. По прибытии из ОРДЛО, мужчина начал давать показания о своей деятельности в "ДНР" и участии российских госслужащих в управлении угольными предприятиями оккупированного Донбасса.

На данный момент продолжает следствие ( ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Задержанного проверяют на факт совершения незаконных действий во время пребывания на посту "министра ДНР".

Напомним, СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали.

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