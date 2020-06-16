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Минфин выплатит компенсации за пробное ВНО: Раскрыты детали

09:25
Минфин выплатит компенсации за пробное ВНО: Раскрыты детали - фото 1
Минфин выплатит компенсации за пробное ВНО: Раскрыты детали

Министерство финансов Украины разработало механизм возвращения денежных средств за несостоявшееся пробное ВНО.

Из-за карантина в Украине перенесут вступительную кампанию и ВНО

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств были направлены на печать тетрадей для тестирования, Правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кабмине, в ближайшее время 52 млн гривен будут перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины ( УЦОЯОУ).

Как вернуть деньги за ВНО?

Для возвращения денег за пробное ВНО необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОЯОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который абитуриент или его родители хотят получить средства.

Что было ранее?

15 июня на сайтах УЦОЯОУ произошел массовый сбой из-за массового наплыва абитуриентов, желающих сдать пробное ВНО. Предположительно, МОН озвучил недостоверную информацию, что и привело к попытке соискателей образования одновременно зайти на упомянутые ресурсы.

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