Милованов придумал "эффективный" способ борьбы с коронавирусом

Милованов считает, что разгуливающие по предприятиям и магазинам чиновники помогут сдержать коронавирус

С четверга, 27 февраля, чиновники государственной службы труда начнут настолько же активную, как и бесполезную акцию, которая будет направлена на убережение украинцев от возможного заражения штаммом COVID-19.

Как утверждают в ведомстве, целью госслужбы станут предприятия оптовой и розничной торговли, гостиничного, ресторанного бизнеса и транспорта, а сотрудники госслужбы будут просто ходить из точки в точку с лекциями.

Само собой, к советам чиновников никто особо прислушиваться не будет, а сами они в случае заражения станут разносчиками инфекции.

Параллельно с госслужбой труда шагать по местам массового скопления людей будут и сотрудники Госпродпотребслужбы, которые проведут кампанию в детских садах и школах.

- Мы дали старт всеукраинской информационной кампании, в рамках которой охватим 107 тысяч предприятий. Мы идентифицировали важнейшие, не во все будем заходить, - заявил о "прекрасном" и абсолютно популистическом решении министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.