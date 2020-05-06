Пандемия коронавируса Карантин в Украине Черкассы Владимир Зеленский война на Донбассе

МИД: Летом Украина не восстановит авиасообщение

13:25
МИД: Летом Украина не восстановит авиасообщение - фото 1
МИД: Летом Украина не восстановит авиасообщение

Летом 2020 г. Украина так и не восстановит регулярное авиасообщение.

Украина попытается привлечь китайских туристов – заявление

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок 1+1".

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать", - сказал министр, раскрыв некоторые детали будушего украинского авиасообщения.

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дмитрий Кулеба МИД Украины авиакомпания Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
К волонтеру пришли из-за неугодного "слугам народа" поста в Facebook - фото 1
Критиковала власть в соцсетях: в Мариуполе полицейские пытались допросить волонтера (ФОТО)
17:40
Ахметов решил экономить на выплатах в бюджет - фото 1
Ахметов оформил свое огромное имение как реабилитационный центр
17:00
Шмыгаль решил открыть несколько пунктов пропуска - фото 1
Кабмин открыл КПВВ на границе с Польшей
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04