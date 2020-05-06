МИД: Летом Украина не восстановит авиасообщение

МИД: Летом Украина не восстановит авиасообщение

Летом 2020 г. Украина так и не восстановит регулярное авиасообщение.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок 1+1".

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать", - сказал министр, раскрыв некоторые детали будушего украинского авиасообщения.

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.