Украина попытается привлечь китайских туристов – заявление

Украина попытается привлечь китайских туристов – заявление

Украина и Китай смогут быстрее наладить туристические связи между собой, чем со странами ЕС.

Об этом заявила глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

"Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск – прим. ред.) на 2021 год", - сказала Олеськив и рассказала, на кого стоит надеяться украинской турсфере.

"Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста", - отметила глава Гостуризма.

Напомним, 13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.