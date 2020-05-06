Пандемия коронавируса Карантин в Украине Черкассы Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина попытается привлечь китайских туристов – заявление

12:00
Украина попытается привлечь китайских туристов – заявление - фото 1
Украина попытается привлечь китайских туристов – заявление

Украина и Китай смогут быстрее наладить туристические связи между собой, чем со странами ЕС.

Не китайцы: Зеленский рассказал, кто завладеет украинской землей

Об этом заявила глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

"Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск – прим. ред.) на 2021 год", - сказала Олеськив и рассказала, на кого стоит надеяться украинской турсфере.

"Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста", - отметила глава Гостуризма.

Напомним, 13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
туризм Китай Новости
Интерфакс-Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен? - фото 1
CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен?
12:37
В Украине снова ухудшилась статистика по СOVID-19: Раскрыты детали - фото 1
В Украине снова ухудшилась статистика по СOVID-19: Раскрыты детали
10:14
ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности - фото 1
ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности
09:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04