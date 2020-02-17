МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess

МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess

Министерство иностранных дел пока что не собирается эвакуировать граждан Украины с круизного лайнера Diamond Princess, охваченного вспышкой эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на посольство Украины в Японии.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна", - заявил один из дипломатов.

Напомним, 5 февраля 2020 г. у берегов Японии из-за вспышки коронавируса был поставлен на карантин круизный лайнер Diamond Princess с 25 украинцами на борту. Двух из них поразил коронавирус.

На данный момент несколько стран (США Южная Корея, Италия, Канада и Австралия) начали проводить эвакуацию своих граждан, незараженных вирусом.