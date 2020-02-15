В Китае будут казнить за сокрытие коронавируса - СМИ

В Китае будут казнить за сокрытие коронавируса - СМИ

Власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

Об этом сообщает "DW" со ссылкой на заявление китайского суда.

Отныне любое лицо, приведшее к распространению коронавируса будет обвинено в создании угрозы общественной безопасности. В случае доказательства вины правонарушителю грозит 10-летний срок, пожизненное заключение или смертная казнь. Кроме того местные власти ввели запрет на передвижение для всех лиц, имеющих подозрительные симптомы.

Кроме того местные власти ввели запрет на передвижение для всех лиц, имеющих подозрительные симптомы.

Отметим, что по состоянию на 15 февраля в Китае от коронавируса умерли 1523 человек, еще около 66 492 заражены.

На данный момент в Поднебесной продолжают пребывать граждане Украины. 11 февраля их должны были эвакуировать из Уханя (эпицентра эпидемии – прим. ред.), однако с этим возникли проблемы. Подробности читайте по ссылке.