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Международный позор: российская ракета упала на головы вояк после запуска (ФОТО)

20:20
Боеспособность России выглядит так - фото 1
Боеспособность России выглядит так

В среду, 26 августа, российские террористы эпично провалили запуск ракеты ЗРК С-400. Эти комплексы считаются самым крутым и "технологичным" оружием против средств воздушно-космического нападения. Но при этом являются абсолютно бесполезными.

Об очередном фиаско продукта российской оборонки свидетельствует сегодняшний запуск ракеты в ходе шестых Армейских международных игр на полигоне Ашулук в Астраханской области.

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Путинские оккупанты должны были поразить учебную цель, но ракета комплекса с символичным названием "Триумф" пролетела около 50 метров, после чего хлопнулась на головы перепуганных террористов.

Эпичный запуск заснял фотограф Европейского пресс-фотоагентства Юрий Кочетков, который выложил соответствующую картинку кремлевского позора в Instagram.

Международный позор: российская ракета упала на головы вояк после запуска (ФОТО) - фото 204523

Эпичным является и тот факт, что бракованная чепуха производства "Алмаз-Антей" не взорвалась после падения на землю вблизи комплекса запуска.

К слову, провалы ЗРК С-400, "Панцирей" и прочих "достижений" российских ученых встречались и в боевой обстановке. Так, в Сирии во время атаки аэродрома Асада американскими ракетами "Томагавк", зенитно-ракетные комплексы РФ вообще не обнаружили летящие боеголовки. Точно также бесполезными показали они себя и во время масштабных атак турецких войск беспилотниками "Байкатар".

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