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В Сирии нежданно сгинул русский генерал

Вчера, 19:20
В Сирии нежданно сгинул русский генерал - фото 1
В Сирии нежданно сгинул русский генерал

Во вторник, 18 августа, в Сирии от взрыва бомбы погиб российский генерал.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

Инцидент произошел на обочине вблизи Дейр эз-Зора. Во время пути автоколонны российских оккупантов произошел взрыв. Старший военный советник в звании генерал-майор умер от полученных тяжелых ранений, еще два российских боевика получили ранения.

В Минобороны РФ сообщили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку. Погибшего посмертно представят к государственной награде; за какие заслуги – неизвестно.

Отметим, что…

По мнению Кремля, сирийская компания стала первым шагом РФ на пути к возвращению "старого" геополитического статуса. В попытке спасти обанкротившийся режим Башара Асада оккупант несет крупные потери на Ближнем Востоке; точное количество погибших россиян на данный момент неизвестно.

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Без табу
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