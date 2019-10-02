Меркель назвала город, где "нормандская четверка" подпишет "формулу Штайнмайера"

Меркель будет счастлива после подписания "формулы Штайнмайера"

После согласования формулировок о том, как Украина будет проводить выборы на оккупированной территории без гарантий для себя и возвращения контроля за границей, все лидеры стран, входящих в "нормандскую четверку" значительно оживились и поторопились организовать встречу.

В среду, 2 октября, буквально на следующий день после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, Ангела Меркель заявила о том, что саммит лидеров четверки состоится в Париже.

Дата переговоров президентов Франции, Украины и канцлера Германии со становящимся де-юре не террористом, а "сторонним наблюдателем" Путиным еще неизвестна.

- Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, на этот раз это будет Париж, - объявила Меркель.

По словам Зеленского, на встрече нормандского формата стороны будут обсуждать вопросы разведения войск, обмена всех террористов на незаконно похищенных русскими украинцев, а также вывода войск с оккупированных территорий. Судя по речам президента, демилитаризовать Донбасс собираются не просто выводом всех путинских террористов, а путем отхода сил ООС от линии фронта.

И хотя наш гарант говорит, что некоторые вопросы только-только будут оговаривать, отступать от Петровского и Золотого наши военнослужащие будут уже 7 октября.

Напомним, что боевики "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. А без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые прописаны в скандальной формуле, хотя о каких вообще выборах может идти речь, если российский телевизор в ОРДиЛО в ходе кампании не отключат.