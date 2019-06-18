"Крым - это Украина": Зеленский рассказал о встрече с Путиным

Зеленский рассказал о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече. Если кратко, то…

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - заявил президент.

И тут же добавил.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - сказал президент.

А вот как решить территориальный вопрос, гарант толком не уточнил. Ранее во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил о предстоящей встрече в нормандском формате. Правда, при этом он не забыл подчеркнуть, что Украина не готова к прямым переговорам с боевиками.