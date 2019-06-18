"Крым - это Украина": Зеленский рассказал о встрече с Путиным
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече. Если кратко, то…
"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - заявил президент.
И тут же добавил.
"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - сказал президент.
А вот как решить территориальный вопрос, гарант толком не уточнил. Ранее во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил о предстоящей встрече в нормандском формате. Правда, при этом он не забыл подчеркнуть, что Украина не готова к прямым переговорам с боевиками.
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