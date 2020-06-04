Ивано-Франковские мусора запрессовали двоих подростков и угрожали им расправой (АУДИО 18+)

Мусора продолжают бесчинства

Очередное преступление с участием работников аваковско-ментовского министерства произошло 30 мая в Ивано-Франковске на улице Бельведерской, где находится городской отдел полиции. Несовершеннолетних парней, которые не совершали никаких преступлений, пытались заставить сознаться в правонарушениях.

Как выяснилось на днях, мусора, увидев двоих дурачившихся между собой подростков, решили их задержать якобы за "нарушение общественного порядка".

Парней отвели в райотдел, где на них собирались повесить административное нарушение. Заставляли подписать протоколы мусора типичным для себя способом - угрозами, побоями и унижениями.

Один из пострадавших, Максим Сукенник, записал происходившее на диктофон и передал материалы журналистам. По его словам, им угрожали физической расправой, заставляли раздеться до белья, унижали из-за татуировки и угрожали "ответом за них на зоне".

А отказ подписывать незаконно составленные на них документы настолько разозлил мусоров, что один из них выдал тираду, достойную переаттестовавшейся мусорской шоблы:

"Я тебя спущу на землю, ты сопля ты е****, я таких как ты хаваю на завтрак, и сразу выси*** на ***. Ты усек, бл***? Щенок нах**. Ты подпишешь на**й бл**ь, ты такое подпишешь что в****шь на**й. Здесь и не такие подписывали. Смотри, спортсмен не в ***** я. Я тебя как пере**у, ты ох***шь, здесь еще не такие рыгали", - говорит первый полицейский.