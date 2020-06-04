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Ивано-Франковские мусора запрессовали двоих подростков и угрожали им расправой (АУДИО 18+)

17:40
Мусора продолжают бесчинства - фото 1
Мусора продолжают бесчинства

Очередное преступление с участием работников аваковско-ментовского министерства произошло 30 мая в Ивано-Франковске на улице Бельведерской, где находится городской отдел полиции. Несовершеннолетних парней, которые не совершали никаких преступлений, пытались заставить сознаться в правонарушениях.

Как выяснилось на днях, мусора, увидев двоих дурачившихся между собой подростков, решили их задержать якобы за "нарушение общественного порядка".

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Парней отвели в райотдел, где на них собирались повесить административное нарушение. Заставляли подписать протоколы мусора типичным для себя способом - угрозами, побоями и унижениями.

Один из пострадавших, Максим Сукенник, записал происходившее на диктофон и передал материалы журналистам. По его словам, им угрожали физической расправой, заставляли раздеться до белья, унижали из-за татуировки и угрожали "ответом за них на зоне".

А отказ подписывать незаконно составленные на них документы настолько разозлил мусоров, что один из них выдал тираду, достойную переаттестовавшейся мусорской шоблы:

"Я тебя спущу на землю, ты сопля ты е****, я таких как ты хаваю на завтрак, и сразу выси*** на ***. Ты усек, бл***? Щенок нах**. Ты подпишешь на**й бл**ь, ты такое подпишешь что в****шь на**й. Здесь и не такие подписывали. Смотри, спортсмен не в ***** я. Я тебя как пере**у, ты ох***шь, здесь еще не такие рыгали", - говорит первый полицейский.

В ответ же на заявление одного из задержанных о том, что с такой полицией молодые люди не чувствуют себя в безопасности, менты с угрозами начали разглагольствовать о "Майданах" и о том, где "нужно жить парням":

"Вы два петуха, друг другу дали в морду, посторонние на это смотрят. Как ты думаешь? Вы, дети-европейцы, рвались в Европу. Рвали Майданы. Скажи мне, ты дикарь ты еб***** на***, где ты хочешь жить, ты, су** бл***? Тебе жить где-то в Верховинском районе, там где медведи ходят, ты дичь бл***, ты рассказываешь о безопасности? Ты щенок еб****. Я из таких как ты жизни не видел, поседел за вас уродов. Ты сопляк еб****, щенок засс**ый ".

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

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