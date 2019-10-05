Медведчук ввел своих охранников в Раду. Что происходит?
Нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Виктор Черный взяли себе в помощники работников "детективной охранной компании "Шторм".
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Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как сказали сами депутаты, члены Шторма вошли в штат Рады из-за своей необходимости . В частности, один их помощников Черного Иван Бойченко (экс-глава и сооснователь "Шторма", в прошлом работал в милиции, - прим ред.), будет помогать начальнику сбором данных для "борьбы с коррупцией".
Справка о Бойченко
А вот "полезность" другого помощника-штормовца Олега Вознюка уважаемый нардеп так и не смог объяснить.
Олег Вознюк
Но настоящим рекордсменом по количеству охранников является олигарх Виктор Медведчук: 13 его помощников из 19 являются бодигардами.
По словам бизнесмена, все эти люди "помогают ему исполнять обязанности депутата". Каким образом – он не уточнил.
Напомним, что Черный и Медведчук не единственные народные избранники с "непрофильными" помощниками. Так, Николай Тищенко взял к себе на работу 22-летнюю модель. А одна из слуг и вовсе ввела в Раду своего мужа и маникюрщицу.
Для размышлений
"Шторм" - компания, занимающаяся охраной особняков Виктора Медведчука. В 2017 г. ее представители напали на журналистов "Схем", пытавшихся разузнать подробности о перелетах олигарха в Россию.
В 2019 г. "штормовцы" задержали журналистов "Наші гроші" за попытку заснять дачи бизнесмена. Работников СМИ продержали в лесу несколько часов.