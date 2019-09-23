"Слуга народа" ввела в Раду маникюрщицу и своего мужа

"Слуга народа" ввела в Раду маникюрщицу и своего мужа

28-летняя "слуга народа" Марина Никитина назначила своими помощниками собственного мужа и маникюрщицу.

Об этом нардеп написала в Facebook.

"Я не изменяю своим принципам и своей команде. Поэтому моими помощниками не стали случайные бывшие помощники бывших депутатов с опытом. Итак знакомьтесь. Александр Никитин (муж политика – прим. ред.)... организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу, занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП "Слуга народа", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность", - заявила Никитина и объяснила, почему приняла своего мужа на работу.

Семья Никитиных

"Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи", - отметила девушка.

А вот с обоснованием профпригодности бюти-специалиста Виктории Гужвы явно могут возникнуть проблемы. Последние 9 лет девушка занималась лишь наведением красоты.

На момент назначения, вся ее общественная деятельность ограничивалась лишь волонтерской работой на Команду Зе.

Виктория Гужва

"Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ", - оправдала Гужву нардеп.

Отметим, что упомянутые люди будут получать из государственного бюджета 17 тыс. грн. Каждый месяц. За какую "работу" – неизвестно.

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