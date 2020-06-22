Взрыв дома на Позняках Карантин в Украине Вторая мировая война война на Донбассе Досье

Медведчук “спалил” 5-палубную яхту за 200 миллионов долларов

Вчера, 20:45
Яхта Медведчука такая огромная, что не вмещается в кадр - фото 1
Яхта Медведчука такая огромная, что не вмещается в кадр

Один из самых богатых и одновременно самых мерзких людей Украины - Виктор Медведчук - не сумел скрыть своего баснословного состояния благодаря е-декларированию.

Виктор Медведчук как народный депутат Верховной Рады 9 созыва был вынужден подать электронную декларацию, куда должен был внести свои пожитки, а также активы, записанные на свою супругу - небрезгливую телеведущую Оксану Марченко.

Медведчук оказался серьезным бизнес-партнером Коломойского

Конечно, декларация “серого кардинала” вызвала большой интерес у журналистов и они быстро понаходили то, что Медведчук надеялся скрыть.

А именно - что скрывается за набором букв в названии офшорки Fregata Marine Ltd с Маршалловых островов. Медведчук робко внес ее в декларацию, не расписывая, что же это такое.

А это не что иное, как формочка, которая владеет пятипалубной океанской яхтой Royal Romance. Про нее писал еще Сергей Лещенко в 2015-м году.

“В середине июля 2015 года яхта только вышла из порта Амстердама. Цель – новинка должна успеть попасть к своему хозяину до дня рождения, который он празднует 7 августа. Фамилия этого человека Виктор Медведчук”, - написал журналист-депутат на страницах УП в 2015.

Тогда над Лещенко посмеялись и забыли, однако спустя пять лет элитная посудина “всплыла”. Бенефициаром Fregata Marine Ltd является жена Медведчука Оксана Марченко.

Медведчук “спалил” 5-палубную яхту за 200 миллионов долларов - фото 201787

Семья яхтсменов | 112 канал

Именно на эту офшорку записана яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов. На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Яхта Royal Romance имеет 92,5 метра в длину и была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. На плавсредств имеется бассейн 4 на 12 метров, он асположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт. Стоимость такого кораблика - 200 млн долларов.

И это - зашквар. Дело в том, что согласно Закона "О предупреждении коррупции», народные депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей. Исключение - имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности.

Поэтому недекларирование рекордно дорогой яхты Медведчуком должен стать основанием для проверки НАПК и НАБУ, если это их, конечно, касается.

Отметим, что хитрый и изворотливый Медведчук в большом бизнесе с 90-х, однако очень любит оставаться в тени. Дошло до того, что даже всезнающий Forbes не видит в куме Путина потенциала долларового миллиардера, хотя и сумел вывести на чистую воду другого олигарха - пятого президента Украины Петра Порошенко.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Медведчук Коррупция Оксана Марченко Е-декларирование Новости Украина
Бигус-Инфо
Другое на тему
Когда стреляют в Байдена, а попадают в Порошенко - фото 1
Новые пленки Деркача намекают, что Порошенко - предатель
Вчера, 19:30
Киев согласен выделить 30 млн грн компенсаций за взрыв на Позняках - фото 1
Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках
Вчера, 16:30
Зеленский согласился заплатить штраф за кофе в Хмельницком: Но есть условие - фото 1
Зеленский раскошелится за кофе в Хмельницком: Но есть условие
Вчера, 15:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
Вчера, 11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
Вчера, 11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00