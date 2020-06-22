Медведчук “спалил” 5-палубную яхту за 200 миллионов долларов

Яхта Медведчука такая огромная, что не вмещается в кадр

Один из самых богатых и одновременно самых мерзких людей Украины - Виктор Медведчук - не сумел скрыть своего баснословного состояния благодаря е-декларированию.

Виктор Медведчук как народный депутат Верховной Рады 9 созыва был вынужден подать электронную декларацию, куда должен был внести свои пожитки, а также активы, записанные на свою супругу - небрезгливую телеведущую Оксану Марченко.

Конечно, декларация “серого кардинала” вызвала большой интерес у журналистов и они быстро понаходили то, что Медведчук надеялся скрыть.

А именно - что скрывается за набором букв в названии офшорки Fregata Marine Ltd с Маршалловых островов. Медведчук робко внес ее в декларацию, не расписывая, что же это такое.

А это не что иное, как формочка, которая владеет пятипалубной океанской яхтой Royal Romance. Про нее писал еще Сергей Лещенко в 2015-м году.

“В середине июля 2015 года яхта только вышла из порта Амстердама. Цель – новинка должна успеть попасть к своему хозяину до дня рождения, который он празднует 7 августа. Фамилия этого человека Виктор Медведчук”, - написал журналист-депутат на страницах УП в 2015.

Тогда над Лещенко посмеялись и забыли, однако спустя пять лет элитная посудина “всплыла”. Бенефициаром Fregata Marine Ltd является жена Медведчука Оксана Марченко.

Семья яхтсменов | 112 канал

Именно на эту офшорку записана яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов. На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Яхта Royal Romance имеет 92,5 метра в длину и была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. На плавсредств имеется бассейн 4 на 12 метров, он асположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт. Стоимость такого кораблика - 200 млн долларов.

И это - зашквар. Дело в том, что согласно Закона "О предупреждении коррупции», народные депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей. Исключение - имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности.

Поэтому недекларирование рекордно дорогой яхты Медведчуком должен стать основанием для проверки НАПК и НАБУ, если это их, конечно, касается.

Отметим, что хитрый и изворотливый Медведчук в большом бизнесе с 90-х, однако очень любит оставаться в тени. Дошло до того, что даже всезнающий Forbes не видит в куме Путина потенциала долларового миллиардера, хотя и сумел вывести на чистую воду другого олигарха - пятого президента Украины Петра Порошенко.