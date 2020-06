Медведчук оказался серьезным бизнес-партнером Коломойского

Коломойский и Медведчук вместе зарабатывают деньги / Схеми

Пророссийский коллаборант, нардеп и кум Путина Виктор Медведчук является давним партнером днепровского олигарха по бизнесу. На жену пособника оккупантов Оксану Марченко записаны доли в общих компаниях в сфере энергетики, металлургии и логистики нефтепродуктов.

Анализируя е-декларацию главаря партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, журналисты "Схем" обнаружили в его владениях множество интересных фирм и компаний.

Так что, судя по всему, Владимира Зеленского к власти приводил не только Коломойский, но и напрямую связанный с Кремлем Медведчук.

К примеру, машина охраны, сопровождавшая действующего президента во время избирательной кампании, была зарегистрирована на фирму, около 10% которой принадлежит Медведчуку, но записаны на Марченко.

У обоих олигархов присутствуют доли в "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Львовоблэнерго", хотя СМИ обычно относили ЗАО "Львовоблэнерго" и ЗАО "Прикарпатьеоблэнерго" к сфере влияния братьев Григория и Игоря Суркисов с частью доли группы "Приват".

В отчете о доходах Медведчук указал свою жену конечным бенефециаром пяти кипрских офшорок: Margaroza Commercial Ltd, Kerelio Commercial Ltd , Lex Perfecta Ltd, Miosaria Commercial Ltd и Zocatini Enterprises Ltd. Между ними и распределили между собой 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго", 89% акций "Львовоблэнерго".

Примерено та же ситуация наблюдается и с "Запорожьеоблэнерго". 60,2% акций владеет государство, а 35% записаны на три кипрские конторки. Двумя из них якобы владеет Марченко, а третьей - Коломойский с российским бизнесменом Константином Григоришиным.

Общий бизнес у Коломойского также и в металлургической сфере, где он является партнером Медведчука в ЗАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" и АО "Запорожский завод ферросплавов".

Первый завод записан на пять кипрских фирм: Venox Holdings Ltd, Gazaro Ltd, Boundryco Ltd, Middleprime Ltd и Crascoda Holdings Ltd. Тремя из них владеет Медведчук. Остальные акции записаны на группу "Приват" и российскую VS Energy. А вот "Запорожский завод ферросплавов", принадлежит путинскому приспешнику почти наполовину. Раньше считалось, что заводом владеют исключительно Коломойский с Боголюбовым.

Также олигархи совместно владеют логистическим комплексом, специализирующимся на перевалке нефти и сжиженного газа. Через кипрские фирмы Коломойский и Медведчук расписали эту одесское предприятие по ЧАО "Синтез Ойл", ОАО "Эксимнефтепродукт", ОАО "Одеснефтепродукт" и ООО "Укрлоудсистем".

Именно "Ситнез Ойл" и принадлежал Volkswagen Multivan, на котором каталась охрана Зеленского во время президентской кампании.