Медведчук приобрел часть активов "1+1": Что известно?

Медведчук приобрел часть активов 1+1: Что известно?

Украинский олигарх Виктор Медведчук приобрел кипрскую компанию "Bolvik Ventures Ltd", которая входит в структуру собственности ООО "Телерадиокомпания 1+1".

Об этом сообщают "Схемы".

Согласно е-декларации бизнесмена, конечным бенефициаром фирмы является его жена Оксана Марченко. Это юрлицо через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1". Другим владельцем данного предприятия является олигарх Игорь Суркис.

Помимо "плюсов", "Bolvik Ventures Ltd" фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, а именно "2 + 2" (ООО "Гравис-Кино").

Для прояснения ситуации, журналисты "Схем" обратились за комментарием к собственнику "1+1" Игоря Коломойскому. Для него это оказалось новостью.

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - заявил олигарх, добавив несколько слов о Медведчуке.

"Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего ... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе", - подчеркнул Коломойский.

Напомним, что…

Украинский олигарх Виктор Медведчук уже является собственником нескольких телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. В последнее время эти СМИ регулярно привлекают внимание правоохранителей из-за распространения пророссийской агитации, однако о закрытии этих каналов речь пока не идет.