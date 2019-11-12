Мебель в стиле лофт: оригинальность, гармоничность, уют и безупречность

Мебель в стиле лофт может стать оригинальным украшением дома или квартиры

Каждый человек мечтает о собственном доме, уюте и теплоте в нем. Правда, далеко не все могут грамотно обустроить свое жилье.

Мебель в стиле лофт отлично подходит для реализации подобной задачи. Помещение с ней станет особенно уютным, необычным, оригинальным. Купить мебель в стиле лофт от Cube44 — это значит добавить в этот перечень еще и чувство стиля, домашнего комфорта и максимум выгоды от покупки.

Мебель в стиле лофт: какая она

Очень часто можно услышать, что гарнитура в стиле лофт — произведение искусства, которое способно подарить чувство радости, восхищения. Лофт привлекает внимание дизайнеров, позволяет обустроить помещение по высшему разряду.

Направление появилось в 40-х годах прошлого века на территории Америки. К его возникновению привел рост цен на землю в период, когда предприятия промышленного типа переместились на окраины, а дома, которые остались в центральной части города, начали активно сдавать для проживания.

На данный момент индустриальный или чердачный стиль (так называют лофт) активно используется для оформления:

залов, где проводились выставки;

ресторанных комплексов, кафе;

офисных помещений;

концертных площадок;

квартир.

Мебель в стиле лофт на отлично сочетается с различным интерьером. Потому ее можно смело размещать в своем доме.

Почему стоит выбрать именно это стилевое направление

В пользу мебели лофт говорит множество факторов. Главными преимуществами данного стиля выступают:

производство из натурального, высококачественного сырья;

использование инновационных технологий;

отсутствие отдельных требований по уходу;

привлекательный внешний вид;

повышенный уровень устойчивости, износостойкости;

небольшой вес.

Подбираем мебель для дома

При покупке мебели в стиле лофт границ нет. Вы можете выбрать любой из видов, исходя из его особенностей:

Корпусная. Часто устанавливают стол, тумбочки, стулья, полочки, которые сделаны из дерева. Это обязательное условие. Никаких плиток из стружки. Кроме того, такая мебель отличается компактностью, простотой. Специалисты рекомендуют вместо шкафа приобрести комод с выдвижными ящиками. Модульная. Такая мебель используется довольно редко. Это связано со сложностями, которые возникают при покупке гарнитуры с идентичным оформлением. В большинстве случаев выбирают отдельные конструкции, из которых создается в дальнейшем единый стиль помещения. Встроенная. Сюда относят шкаф, гардеробную, которая размещается в нише, углах. Для создания фасада применяют особые материалы. Мягкая. В такое оформление можно вписать мебель из настоящей кожи, обивочные элементы.

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