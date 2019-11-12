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Мебель в стиле лофт: оригинальность, гармоничность, уют и безупречность

08:00
Мебель в стиле лофт может стать оригинальным украшением дома или квартиры - фото 1
Мебель в стиле лофт может стать оригинальным украшением дома или квартиры

Каждый человек мечтает о собственном доме, уюте и теплоте в нем. Правда, далеко не все могут грамотно обустроить свое жилье.

Мебель в стиле лофт отлично подходит для реализации подобной задачи. Помещение с ней станет особенно уютным, необычным, оригинальным. Купить мебель в стиле лофт от Cube44 — это значит добавить в этот перечень еще и чувство стиля, домашнего комфорта и максимум выгоды от покупки.

Мебель в стиле лофт: какая она

Мебель в стиле лофт: оригинальность, гармоничность, уют и безупречность - фото 191049

Очень часто можно услышать, что гарнитура в стиле лофт — произведение искусства, которое способно подарить чувство радости, восхищения. Лофт привлекает внимание дизайнеров, позволяет обустроить помещение по высшему разряду.

Направление появилось в 40-х годах прошлого века на территории Америки. К его возникновению привел рост цен на землю в период, когда предприятия промышленного типа переместились на окраины, а дома, которые остались в центральной части города, начали активно сдавать для проживания.

На данный момент индустриальный или чердачный стиль (так называют лофт) активно используется для оформления:

  • залов, где проводились выставки;
  • ресторанных комплексов, кафе;
  • офисных помещений;
  • концертных площадок;
  • квартир.

Мебель в стиле лофт на отлично сочетается с различным интерьером. Потому ее можно смело размещать в своем доме.

Почему стоит выбрать именно это стилевое направление

Мебель в стиле лофт: оригинальность, гармоничность, уют и безупречность - фото 191050

В пользу мебели лофт говорит множество факторов. Главными преимуществами данного стиля выступают:

  • производство из натурального, высококачественного сырья;
  • использование инновационных технологий;
  • отсутствие отдельных требований по уходу;
  • привлекательный внешний вид;
  • повышенный уровень устойчивости, износостойкости;
  • небольшой вес.

Подбираем мебель для дома

Мебель в стиле лофт: оригинальность, гармоничность, уют и безупречность - фото 191052

При покупке мебели в стиле лофт границ нет. Вы можете выбрать любой из видов, исходя из его особенностей:

  1. Корпусная. Часто устанавливают стол, тумбочки, стулья, полочки, которые сделаны из дерева. Это обязательное условие. Никаких плиток из стружки. Кроме того, такая мебель отличается компактностью, простотой. Специалисты рекомендуют вместо шкафа приобрести комод с выдвижными ящиками.
  2. Модульная. Такая мебель используется довольно редко. Это связано со сложностями, которые возникают при покупке гарнитуры с идентичным оформлением. В большинстве случаев выбирают отдельные конструкции, из которых создается в дальнейшем единый стиль помещения.
  3. Встроенная. Сюда относят шкаф, гардеробную, которая размещается в нише, углах. Для создания фасада применяют особые материалы.
  4. Мягкая. В такое оформление можно вписать мебель из настоящей кожи, обивочные элементы.

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Покупая мебель для своего дома, офиса, ресторана в Cube44, вы получаете:

  • высококачественные изделия;
  • профессиональное консультирование;
  • удобный способ оплаты, доставки;
  • гарантии качества;
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