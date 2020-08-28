Мебель на заказ: в чем плюсы и где купить?

Сделав ремонт квартиры, купив новое жилье, многие желают обновить мебель. Надоели стенки и кухонные гарнитуры советского производства, разнокалиберные книжные шкафы и самодельные полки на балконе, пришла пора приобрести что-то более современное.

Мебельного дефицита сейчас не наблюдается, но не каждый предмет впишется в габариты жилплощади. Вот один из примеров: купили красивый дорогой диван, но неправильно измерили стену, возле которой он должен стоять, и не учли его размеров. В результате – дверь из-за дивана не закрывается, пришлось ее снять с петель. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно обратиться в компанию, которая делает мебель на заказ. В Киеве одна из множества завоевавших хорошую репутацию фирм – Cleef мебель, уже более десяти лет работающая в мебельной сфере.

Плюсы и минусы мебели на заказ

Приобретение мебели по индивидуальному заказу имеет целый ряд безусловных преимуществ. Среди них следующие:

мебель хорошо подходит для нестандартных помещений (к примеру, маленькая кухня с газовой колонкой или узкой вытянутой прихожей);

мебель на кухне и в других помещениях соединится со встраиваемой техникой в единый комплекс;

множество возможностей для дизайна (заказчик может выбрать что-нибудь из предложенных образцов или предложить свои идеи, которые поможет воплотить в макет персональный дизайнер);

самостоятельный выбор расходных материалов (фанеры, шпона, натуральной древесины, МДФ, ДСП) и деталей фурнитуры;

официальная гарантия качества.

Но есть и свои минусы. Среди них – довольно высокая стоимость мебели на заказ и получение ее не в день обращения, а спустя некоторое время. Однако высокая цена компенсируется за счет качества и длительного периода службы мебели, а сроки выполнения зависят и от количества заказов, и от сложности проекта. В компании "Cleef мебель" они не превышают 7 дней.

Несколько советов, как заказать мебель

Необходимо учитывать следующие факторы:

для какого помещения нужна обстановка (чаще всего заказываются кухни и шкафы-купе, стулья, столы, кресла можно приобрести готовыми);

в каком стиле оформлен интерьер квартиры (классика, модерн, прованс);

какая цена вас устраивает (стоимость во многом зависит от материалов – натуральное дерево значительно дороже, чем МДФ и ДСП).

Обязательно нужно обратиться за консультацией к специалисту фирмы, который поможет создать устраивающий именно вас проект.

Перед вами возникла проблема – где заказать мебель? Ее легко решить, обратившись в киевскую компанию Cleef мебель, которая в сжатые сроки выполнит заказ, бесплатно доставит и соберет мебель и даст гарантию 7 лет на ее эксплуатацию. Компания с большим вниманием относится к каждому клиенту и готова воплотить все его замыслы относительно предметов интерьера.