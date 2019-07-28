Мавр может уходить: Саакашвили улетает освобождать Одессу

Саакашвили выходит на тропу войны с бандитами

Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили, сливший собственные голоса в пользу "Слуги народа" в обмен на украинский паспорт, не намерен оставаться в столице, ведь все "барыги" здесь уже побеждены, а в городе появились куда более серьезные враги - черти. Но ими занят Баканов.

Экс-президент Грузии же не намерен размениваться на борьбу с мифическими существами, ведь в некогда отданной ему в распоряжение Одессе все еще находится анклав бандитов.

На своей странице в Facebook бывший губернатор региона написал о том, что намерен уехать в приморский город.

- На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там, пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития, – отметил Саакашвили, правда этот посыл был больше похож на обещание Зеленскому не кататься в Киев и не докучать ему шатанием заборов в столице, ведь побороть "барыг", не имея должности политик вряд ли сможет. Да и с наличием собственного губернатора, а также всех подконтрольных чиновников на руководящих должностях при правлении Петра Порошенко у него тоже не получилось.

Напомним, в 2017-м году чиновники ГМС лишили гражданства Михаила Саакашвили, но 10 сентября он вместе со своими сторонниками незаконно пересек границу с Польшей и прорвался в Украину. После этого политик начал масштабные акции протеста, которые, как утверждают следователи, финансировал Сергей Курченко. Для того, чтобы его не депортировали в Грузию, Саакашвили потребовал от ГМС предоставить ему политическое убежище. Чиновники миграционной службы ему отказали, а суд подтвердил их полномочия. Силовики задержали лишенного паспорта политика, и выслали его в Польшу. На следующий день Саакашвили прилетел в Нидерланды, где у него еще с января были подготовлены все необходимые документы.