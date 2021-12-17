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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 17 выпуск - 18.12.2021

Вчера, 16:37
Мастершеф 11 - выпуск 17 - фото 1
Мастершеф 11 - выпуск 17 / СТБ

В субботу, 18 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 17-й выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

В 17 выпуске МастерШеф 11 каждый из них в долгожданном кителе, а значит – теперь у них еще больше ответственности.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 16 выпуск - 11.12.2021

В первом испытании недели аматоры узнают, кто из них лучше поработал над собой, усвоил новые знания и применил советы судей. Каждый из участников столкнется со своими главными ошибками, а также получит шанс их исправить.

Светлана далеко не единожды надевала черный фартук. Участнице не всегда было просто найти общий язык с другими аматорами и сдержать эмоции.

Ей предстоит приготовить три блюда, но продукты для них выберет не она и даже не судьи, а другие участники. От их выбора зависит легкость выполнения задания.

Что предпочтут аматоры: помочь ей или выбрать ингредиенты сложнее? Владислав, Богдан и Яна ошибались в приготовлении классических блюд, именно поэтому их ждет классика! У

троих участников будет 10 коробок-загадок. В каждой из них есть лишний ингредиент, а также нет одного ключевого. Они смогут отгадать блюда вместе, но готовить, само собой, будет каждый сам за себя.

Усвоили ли участники уроки проекта? Что ждет остальных аматоров? А также, кто покинут проект за шаг до суперфинала?

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 17 выпуск - 18.12.2021:

Время выхода

Смотрите 17 выпуск МастерШеф 11 в субботу, 18 декабря, в 22:00 на СТБ.

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Александр Ярославский Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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