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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 16 выпуск - 11.12.2021

Вчера, 18:06
Мастершеф 11 выпуск 16 - фото 1
Мастершеф 11 выпуск 16 / СТБ

В субботу, 11 декабря, состоялся 16 выпуск ночного кулинарного реалити МастерШеф 11. Подробности выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

С первых минут в 16 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера.

Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться.

На конкурсе черных в 16 выпуске соревновались Евгений, Марина и Серафим.

Перед любителями были три маленькие копии настоящих ресторанов с разными концепциями. Первый был воплощением скандинавского минимализма. Второй ― японский фастфуд. А третий ― роскошный ресторан с концепцией fine dining. Участникам нужно было за час приготовить по три микроблюда ― миниатюрные, но вместе с этим вкусные и многокомпонентные. Порция должна была быть размером с горошину.

Работали черные фартуки с помощью микродевайсов, а вместо плиты у них была свеча! Участники между собой выбирали, кто в какой концепции будет готовить.

Хуже всего с этим конкурсом справилась Марина Файницкая. Поэтому именно она покинула шоу в шаге от кителей.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 16 выпуск - 11.12.2021

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МастерШеф 11 СТБ Эктор Хименес-Браво Шоубіз МастерШеф
СТБ
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