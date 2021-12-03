МастерШеф-11 - смотреть онлайн 15 выпуск - 4.12.2021

МастерШеф 11 - выпуск 15 / СТБ

В 22-00 по Киеву в субботу, 4 декабря, на СТБ стартует 15 выпуск шоу МастерШеф 11. Все подробности нового выпуска ищите на БЕЗ ТАБУ.

Девятка лучших кулинаров-аматоров страны все ближе к заветной победе! В предстоящем выпуске они проявят всю свою фантазию! Участники поделятся на две команды.

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В каждой из них предстоит выбрать по два человека, которые весь сезон впечатляли своими идеями и рассказами. Все остальные покинут кухню на некоторое время.

Оставшимся аматорам предстоит написать сочинение, в котором зашифровать как можно больше классических блюд таким образом, чтобы их команды догадались, о каких рецептах идет речь, а также смогли их приготовить за отведенное время.

Использовать кулинарную терминологию, само собой, запрещается. Судьи предоставят аматорам список тем для рассказов, но выбрать их придется, испытав судьбу…

Смогут ли участники воплотить весь свой творческий и кулинарный потенциал? И кто покинет проект?

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 15 выпуск - 4.12.2021:

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Смотрите новый выпуск проекта «МастерШеф» в субботу, 4 декабря, в 22:00 на СТБ.