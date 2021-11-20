МастерШеф-11 - смотреть онлайн 14 выпуск - 20.11.2021

МастерШеф 11 - выпуск 14 / СТБ

В субботу, 20 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет четырнадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают бороться за победу. В этот раз им предстоит проявить себя не только талантливыми кулинарами, но и успешными стратегами. Участники поделятся на пары.

Каждой из них необходимо подать судьям два вкусных блюда, но стартовые наборы и девайсы у аматоров минимальные, приготовить полноценные блюда не получится. Участники смогут заработать необходимые продукты… играя!

У каждой пары будет по шесть разных табличек, среди них: ферма (мясной продукт), поле (овощи и крупы), пруд (рыба и морепродукты), завод (посуда для приготовления блюд), рынок (обмен продуктами с участниками), башня зла (на один ход парализует поставку продуктов в команде). Для того, чтобы раздобыть желаемые ингредиенты, участники будут строить свои городки.

Чтобы что-то построить, командам нужно за 5 минут приготовить амисбуш. Если Эктор его примет, кулинары получают зеленый свет на стройку, и могут использовать одну табличку. Она будет приносить плоды каждый раунд. Сначала для блюда участники будут применять стартовый набор, а уже после – смогут добавлять раздобытые ингредиенты. Команды сами выберут лучшую для себя стратегию: копить ингредиенты, меняться с коллегами или стать для них «страшным сном».

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 14 выпуск - 20.11.2021:

Что из этого получится? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.