МастерШеф 9 - выпуск 12 - смотреть онлайн - 15.11.2019

МастерШеф 9: В 12 выпуске гости к аматорам придут профессионалы / СТБ

В 19:00 в эфире СТБ стартует 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф, в котором на проект вернутся всеми любимые профи. Все подробности нового 12 выпуска – на Без Табу.

Со времен выхода МастерШеф. Профессионалы на канале СТБ у зрителей появилось много кумиров среди участников. Алик Мкртчян, Катя Пескова, Катерина Яблонская, Павел Серветник и многие другие стали настоящими любимцами публики.

В сегодняшнем выпуске «МастерШеф» у зрителей снова будет возможность увидеть своих любимцев на кухне проекта.

«Кулинарный уровень наших участников заметно вырос, как будто профитроли в раскаленной духовке, - ответственно заявляет Елизавета Глинская, - Именно поэтому мы, наконец, решились провести это испытание. Сегодня аматоры будут кормить участников «МастерШеф. Профессионалы».

Есть два цвета - красный и синий / МастерШеф 9 - выпуск 12

У Синей и Красной команд будет два часа на готовку, и еще полтора, чтобы обслужить своих профессиональных гостей. Они должны приготовить интересное изысканное меню, по два блюда в каждой позиции. Кроме этого аматоры должны сделать все, чтобы угодить своим требовательным гостям. Иначе им не получить одобрения у требовательных профессионалов.

Любимые участники из «МастерШеф. Профессионалы» оценят аматоров, которые уже не совсем аматоры / МастерШеф 9 - выпуск 12

Проигравшая команда наденет черные фартуки в полном составе.

Удастся ли девятому составу МастерШеф оставить позитивное впечатление, если их гости способны найти недочеты даже у самого Гордона Рамзи, увидим в пятницу 15 ноября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 12 - смотреть онлайн - 15.11.2019: