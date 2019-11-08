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МастерШеф 9 - выпуск 11 - смотреть онлайн - 8.11.2019

16:38
МастерШеф-9: В 11 выпуске на проекте образовалось пять любовных пар - фото 1
МастерШеф-9: В 11 выпуске на проекте образовалось пять любовных пар / СТБ

В пятницу, 8 ноября, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф 9. Все подробности - традиционно онлайн на Без Табу.

В девятом сезоне «МастерШеф» на канале СТБ с самого начала между некоторыми участниками проекта завязались романтические отношения. Петя и Юля сразу же заинтересовались друг другом, и события развивались настолько стремительно, что уже на проекте они стали жить вместе.

МастерШеф 9 - что готовили и кого изгнали в 10 выпуске

Но в одиннадцатом выпуске «МастерШеф» обнаружится не одна, а целых 5 любовных пар. Во время конкурса Эктор Хименес-Браво проведет «Любовь с первого взгляда» и объединит одинокие сердца участников!

«Сегодня я поставлю нашим потенциальным любовникам непростые вопросы, на которые будет три разных варианта ответа. Голубки, ответы которых совпадут, объединятся в пару. И на этом их романтические приключения только начинаются», - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

После того, как пары сформируются, судьи проверят, действительно ли участников свела судьба, или это простая случайность. Партнеры в отношениях должны понимать друг друга с полуслова – так же, как и команда поваров на профессиональной кухне.

МастерШеф 9 - выпуск 11 - смотреть онлайн - 8.11.2019 - фото 190933

Романтика на кухне / МастерШеф 9 - выпуск 11

Один участник в паре должен придумать ресторанное блюдо, но его половинка не будет знать ни рецепта, ни даже названия блюда! Дальше нужно оставить своему партнеру подсказку, как всё приготовить, всего из трех слов.

Если бы такое задание дали чужим людям, оно бы и вправду оказалось невыполнимым, но на «МастерШеф» кулинары уже давно не чужие друг другу люди. Получится ли у них выполнить задание, увидим в пятницу 8 ноября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 11 - смотреть онлайн анонс - 8.11.2019:

 

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Эктор Хименес-Браво СТБ Шоубиз МастерШеф 9
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