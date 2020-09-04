МастерШеф 10 выпуск 2: Кто попадет в Топ-20 лучших благодаря рыбной революции

Владимир Ярославский готовится выбрать Топ-20 / МастерШеф 10 выпуск 2

В субботу, 5 сентября, на СТБ стартует очень важный эфир - во втором выпуске шоу МастерШеф 10 у участников будет последний шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В новом сезоне «МастерШеф» - новое правило. Чтобы получить заветное место среди 20 лучших кулинаров-аматоров, нужно оказаться сильнее своих конкурентов в одной из категорий – рыба, мясо или десерт. Во время кастинга участники уже определились с выбором и готовы сразиться друг с другом.

Участникам первой категории предстоит выловить свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили лично сами судьи (она на главном фоте). Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количество каждого вида неодинаковое. Только наиболее ловкие смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо.

Чтобы покорить судей идеально приготовленным мясом, участникам придется самим наколоть дров и развести огонь. А тем, кто мечтал завоевать сердце и желудок судей десертом, нужно сделать его в деревянных ступах.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 5.09.2020:

Кто же докажет свой кулинарный талант строгим судьям - Эктору Хименесу-Браво, Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому - и попадет в заветную двадцатку сезона, а для кого задания будут не по силам - узнаем в эфире СТБ в субботу в 19:00!