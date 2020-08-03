МастерШеф 10 - каким будет юбилейный сезон шоу

Судьи десятого сезона МастерШеф / СТБ

В конце июля в Киеве стартовали съемки юбилейного десятого сезона кулинарного реалити-шоу МастерШеф. Каким будет МастерШеф 10 - читайте на Без Табу.

Судьи

В новом сезоне МастерШеф судьями будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Ольга дебютировала во втором сезоне МастерШеф Профессионалы (шло осенью - летом 2020) и заменит Елизавету Глинскую, которая была судьей МастерШеф 9. Теперь же Мартыновская будет судить кулинаров-аматоров.

«Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще. Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя», — рассказывает о своем подходе Ольга Мартыновская.

Дата премьеры 10 сезона

Точная дата премьеры 10 пока не названа, но рискнем предположить, что это будет суббота - 29 августа. Время начала прежнее - 19:00.

Правила шоу

Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших, которые и будут сражаться в основной сетке.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».