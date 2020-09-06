МастерШеф 10 - все 20 участников нового сезона
В субботу, 5 сентября, по итогам второго выпуска МастерШеф 10 сформировалась двадцатка участников, которые будут сражаться за победу в юбилейном сезоне.
МастерШеф 10 - 20 участников нового сезона и их биографии
- Участник №1: Роман Петрушенко
- Место жительства: г. Кропивницкий
- Возраст: 36 лет
- Семья: женат, есть сын
- Любимое блюдо: мясо
Отработал 15 лет в шахте, сейчас на пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Готовить начал именно после выхода на пенсию. Теперь Роман хранит семейный очаг, а жена работает и приносит основной доход. Роман готовит сыну сладости, любит печь мясо и многое другое. По акциям купил книжки Эктора Хименеса-Браво и по ним готовит то, на что может найти продукты.
Экономный фанат Эктора Роман Петрушенко - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
В 10 сезоне «МастерШеф» хочет учиться и изменить питание, которым кормят шахтеров в нашей стране.
- Участник №2: Ирина Маленко
- Место жительства: г. Александрия
- Возраст: 34 года
- Семья: замужем, есть два сына
- Любимое блюдо: пряники
Ирина родилась в Донецкой области, росла на Западной Украине и уже более 15 лет живет в Александрии. Педагог по образованию.
Ирина Маленко - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
После сокращения в образовательной сфере решила печь пряники и десерты на дому, что невероятно ее вдохновляет. Обожает рыбалку и активный отдых.
- Участник №3: Мирра Борисова
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 35 лет
- Семья: замужем, есть два сына
- Любимое блюдо: макаруны
Долгое время Мария работала дизайнером в IT-компании, но ее закрыли. Тогда занялась открытием салонов красоты, которые специализировались на маникюре. Позже забросила это дело. Сейчас продает макаруны в интернете. Уже давно Мария не ест мяса.
Фанат телекулинарии Мирра Борисова - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
«МастерШеф» для нее – как жизнь, поскольку она любить наблюдать за людьми и учиться всему новому.
- Участник №4: Алексей Жидких
- Место жительства: г. Николаев
- Возраст: 30 лет
- Семья: разведен, есть сын
- Любимое блюдо: курица «Маренго»
Алексей – учитель истории в Академии детского творчества с углубленным изучением ремесел. Обожает работать с детьми. Старается быть современным учителем. Увлекается игрой в «Что? Где? Когда?», был капитаном сборной Николаева.
Интеллектуал Алексей Жидких - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Для него история – это ключ к пониманию человечества. Всегда на уроках приводит примеры с едой, изучает исторические легендарные блюда. Мечтает приготовить морскую свинку, но они – декоративные.
- Участник №5: Алекса Антонова
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 25 лет
- Семья: не замужем, детей нет
- Любимое блюдо: паста в соусе кешью с кокосовыми криспами и запеченной паприкой
По образованию Алекса – архитектор, но сейчас работает в двух IT-компаниях. Пять лет работала аниматором с детьми, потому что ей это очень нравится. Мечтает открыть место, в котором будут собираться люди по интересам.
Алекса Антонова - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Очень любит вареники с черникой. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы преодолеть свои страхи, качнуть себя, выйти из зоны комфорта. Друзья поддерживают ее участие, даже пришли на кастинг вместе с ней. Страстно увлекается йогой.
- Участник №6: Екатерина Демьянова
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 27 лет
- Семья: не замужем, детей нет
- Любимое блюдо: медальоны с овощами
Катерина — старший инспектор полиции Дарницкого района, расследует квартирные кражи. Работает над такими делами уже более десяти лет. Начала готовить для себя, а теперь готовит для всех друзей. Хочет рискнуть и попробовать что-то новое. Коронное блюдо – мясо.
Коп Катерина Демьянова - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Сейчас готова начать новый этап в своей жизни. Обожает смотреть «МастерШеф». Мама не поддерживает Катю в стремлении готовить, потому что знает, как тяжело подолгу стоять у плиты. Раньше Катерина занималась карате, а сейчас любит рыбалку, охоту, собирать грибы, подводную охоту.
- Участник №7: Алина Матвийчук
- Место жительства: г. Каменец-Подольский
- Возраст: 25 лет
- Семья: замужем
- Любимое блюдо: десерты
Алина училась в школе в Италии, где живет ее мама, но затем вернулась в родной Каменец-Подольский. В Украине получила специальность химика.
Жительница Брюсселя Алина Матвийчук - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Работала инженером-технологом на цементном заводе в Брюсселе, где и вышла замуж за своего коллегу. Успела вернуться в Украину до карантина. Алина любит готовить, когда-то держала свою кофейню. Любит машины и стрельбу, даже стала КМС по стрельбе из пневматического оружия.
- Участник №8: Яна Балог
- Место жительства: г. Мукачево
- Возраст: 23 года
- Семья: не замужем
- Любимое блюдо: десерты
Сейчас Яна живет в Ужгороде и учится на медика. Очень любит готовить, особенно кондитерские изделия. Боготворит Лизу Глинскую и считает ее своим примером.
Фанатка Лизы Глинской Яна Балог - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Все друзья Яны любят ее десерты, хвалят кулинарные способности. Семья до сих пор не может поверить в то, что она заполнила анкету на «МастерШеф», но все ее очень поддерживают. Мечтает готовить вкусную еду, которая будет полезна для здоровья.
- Участник №9: Иван Козырь
- Место жительства: г. Днепр
- Возраст: 33 года
- Семья: не женат
- Любимое блюдо: Мясо
Учился на технолога, хорошо знает химию. Сейчас занимается бодибилдингом. Раньше получил травму, из-за чего больше не выступает в пауэрлифтинге. Зарабатывает тренерством, а также разрабатывает диеты, курсы питания для своих клиентов.
Иван Козырь - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Хочет изменить свою жизнь, потому что спортом вечно заниматься не будет. Готовит для себя. Владеет собственным цехом по производству вяленого мяса. Сам вялит, развозит и продает продукты.
- Участник №10: Марина Шмалько
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 33 года
- Семья: замужем, детей нет
- Любимое блюдо: евродесерт
У Марины два образования – стилист и кондитер. Выучилась на кондитера, но не смогла работать в тех условиях, которые были на производстве. Сейчас работает стилистом и художником по костюмам в кино, рекламе, сотрудничала со Светланой Бережной.
Мастер десертов Марина Шмалько - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Кондитерка осталась только отдушиной для Марины. Она купила себе много техники для приготовления десертов. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы победить и попасть в лучшую школу кулинарии в мире. Готова оставить основную работу и открыть свою кондитерскую. Муж очень поддерживает ее стремление готовить.
- Участник №11: Мария Кривенко
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 24 года
- Семья: не замужем, детей нет
- Любимое блюдо: тартар
Родилась в Одессе, недавно переехала в Киев. По образованию – философ. Занималась театром, играла в постановках городского масштаба. Работала официанткой, продавцом-консультантом одежды, и все это время подрабатывала моделью.
Модель-философ Мария Кривенко - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Любит кулинарию, ведь для Марии это отдушина. Тартар – ее самое любимое блюдо, и именно по нему девушка оценивает заведения. Создала свой блог о приготовлении блюд. Фидбэк от кулинарии в интернете вдохновил Марию заполнить анкету на участие в «МастерШеф»-10.
- Участник №12: Дмитрий Балита
- Место жительства: г. Львов
- Возраст: 24 года
- Семья: не женат, детей нет
- Любимое блюдо: блюда из теста
Дмитрий родом с Западной Украины. Закончил политехнический университет, решил не возвращаться в Калуш и нашел работу во Львове.
Мечтатель Дмитрий Балита - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Занимается фотостудией и проведением свадеб. Готовил всегда, это одно из тех дел, которое ему нравится. Когда остался сам во Львове, начал разбираться в кулинарии. Обожает готовить горячие блюда и выпечку. В данный момент хочет открыть доставку еды.
- Участник №13: Алексей Савчук
- Место жительства: г. Львов
- Возраст: 38 лет
- Семья: разведен
- Любимое блюдо: мясо
Алексей по специальности электрик. Сейчас занимается предпринимательством. Работает с памятниками, ремонтами, металлоломом. Любит готовить, это его хобби.
Снова холостяк Алексей Савчук - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
После развода с женой он готовит себе и дочерям сам. Любит экспериментировать на кухне.
- Участник №14: Эдуард Мишуга
- Место жительства: г. Харьков
- Возраст: 28 лет
- Семья: живет в гражданском браке, детей нет
- Любимое блюдо: парфе из куриной печени под клюквенным соусом
По образованию Эдуард – программист и менеджер по продажам. Полюбил готовить с детства, делал это вместе с мамой. После армии пошел работать курьером в пиццерию. Туда же его пригласили на работу поваром. Тогда ему не понравилось работать на кухне, и парень нашел себя в продажах.
Пиццайоло Эдуард Мишуга - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Гордится своей самодостаточностью. Его можно оставить где угодно, и он адаптируется и выживет. Любит Лизу Глинскую и Женю Клопотенко. Хотел бы помочь маме поправить здоровье, если победит.
- Участник №15: Ира Раковчен
- Место жительства: г. Киев
- Возраст: 23 года
- Семья: замужем, есть дочь
- Любимое блюдо: десерты
В свои 23 года у Иры есть муж, дочь и любимое дело - кофейня. Ира также мастер спорта по бадминтону, многократная чемпионка Украины и выиграла Европейские соревнования. Родители подарили на свадьбу деньги и вместо того, чтобы потратить их на путешествия, они с мужем решили доложить свои сбережения и открыть еще кофейню.
Владелица кафе Ира Раковчен - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
В своем заведении она занимается администрированием, настраивает работу, занимается бухгалтерией, следит за качеством всего и вся. Пришла на «МастерШеф», чтобы больше углубиться в кулинарию, так как открыв заведение получилось, что совсем не работает на кухне, хотя очень любит готовить.
- Участник №16: Яна Корж
- Место жительства: г. Черкассы
- Возраст: 23 года
- Семья: замужем, есть дочь
- Любимое блюдо: мясо
Яна любит заниматься всем, потому что сейчас она в декрете. Работает психологом в школе, логопедом на дому, музруком в садике и делает фотозоны. Любит движение, поэтому берет все, что может взять на себя.
Домохозяйка Яна Корж - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
С удовольствием готовит на всю семью. Работает и с выпечкой, и с мясом. Каждые выходные устраивает шашлыки, любит принимать гостей дома.
- Участник №17: Юлия Венедиктова
- Место жительства: г. Харьков
- Возраст: 30 лет
- Семья: живет в гражданском браке
- Любимое блюдо: десерты
Юлия работает в сфере красоты, у нее даже есть свой салон-школа. Девушка очень целеустремленная и умная.
Эксперт красоты Юлия Венедиктова - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Выросла в небогатой семье, всегда работала, чтобы позволить себе то, что хочет. Мечтает открыть ресторан, в котором кроме еды будут еще делать и прически.
- Участник №18: Александр Горчаков
- Место жительства: г. Винница
- Возраст: 35 лет
- Семья: женат
- Любимое блюдо: говяжий стейк с авторскими соусами
Александр, он же «Перчик», производит острые авторские соусы и хумус. Любовь к перченому обнаружил еще в детстве, что и побудило начать экспериментировать с острыми перцами. За свою жизнь сменил много профессий и увлечений - от фотографии к написанию сайтов. Однако остановился все-таки на кулинарии, потому что это любовь. Его музой для реализации себя стала жена, вдохновили на развитие и продолжает ежедневно поддерживать. Кстати, их бракосочетания состоялось в день отъезда на МастерШеф.
Человек с коловратом Александр Горчаков - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Мечтает поставить производство на поток и открыть свое заведение, в котором было бы современная трактовка украинской кухни.
- Участник №19: Марина Кобчук
- Место жительства: г. Ирпень
- Возраст: 21 год
- Семья: не замужем, детей нет
- Любимое блюдо: выпечка
Учится на бухгалтера и на реабилитолога. Играет в хоккей за сборную Украины. Всю жизнь в спорте. Танцевала, после 9-го класса поступила на физмат, но тренер по физкультуре отправил ее в хоккей. Чемпионка мира, Украины, вице-чемпионка страны по хоккею.
Хоккеистка Марина Кобчук - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ
Любит готовить, поэтому смотрит «МастерШеф» с 2012 года. Не попала на прошлый сезон шоу, потому что была на чемпионате. Готовит все, но больше всего любит выпечку.
- Участник №20: Богдан Сиротенко
- Место жительства: г. Одесса
- Возраст: 27 лет
- Семья: не женат, детей нет
- Любимое блюдо: мясо
Богдан – архитектор, дизайнер интерьера. Увлекается живописью, графикой и дизайном одежды.
Рисковый Богдан Сиротенко- участник 10 сезона МастерШеф / СТБ
Любит готовить еще с детства. На спор заполнил анкету и пришел на проект.
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