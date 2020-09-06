МастерШеф 10 - все 20 участников нового сезона

Судьи 10 сезона МастерШеф активно включаются в процесс / СТБ

В субботу, 5 сентября, по итогам второго выпуска МастерШеф 10 сформировалась двадцатка участников, которые будут сражаться за победу в юбилейном сезоне.

МастерШеф 10 - 20 участников нового сезона и их биографии

Участник №1: Роман Петрушенко

Место жительства: г. Кропивницкий

г. Кропивницкий Возраст: 36 лет

36 лет Семья: женат, есть сын

женат, есть сын Любимое блюдо: мясо

Отработал 15 лет в шахте, сейчас на пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Готовить начал именно после выхода на пенсию. Теперь Роман хранит семейный очаг, а жена работает и приносит основной доход. Роман готовит сыну сладости, любит печь мясо и многое другое. По акциям купил книжки Эктора Хименеса-Браво и по ним готовит то, на что может найти продукты.

Экономный фанат Эктора Роман Петрушенко - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

В 10 сезоне «МастерШеф» хочет учиться и изменить питание, которым кормят шахтеров в нашей стране.

Участник №2: Ирина Маленко

Место жительства: г. Александрия

г. Александрия Возраст: 34 года

34 года Семья: замужем, есть два сына

замужем, есть два сына Любимое блюдо: пряники

Ирина родилась в Донецкой области, росла на Западной Украине и уже более 15 лет живет в Александрии. Педагог по образованию.

Ирина Маленко - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

После сокращения в образовательной сфере решила печь пряники и десерты на дому, что невероятно ее вдохновляет. Обожает рыбалку и активный отдых.

Участник №3: Мирра Борисова

Место жительства: г. Киев

г. Киев Возраст: 35 лет

35 лет Семья: замужем, есть два сына

замужем, есть два сына Любимое блюдо: макаруны

Долгое время Мария работала дизайнером в IT-компании, но ее закрыли. Тогда занялась открытием салонов красоты, которые специализировались на маникюре. Позже забросила это дело. Сейчас продает макаруны в интернете. Уже давно Мария не ест мяса.

Фанат телекулинарии Мирра Борисова - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

«МастерШеф» для нее – как жизнь, поскольку она любить наблюдать за людьми и учиться всему новому.

Участник №4: Алексей Жидких

Место жительства: г. Николаев

г. Николаев Возраст: 30 лет

30 лет Семья: разведен, есть сын

разведен, есть сын Любимое блюдо: курица «Маренго»

Алексей – учитель истории в Академии детского творчества с углубленным изучением ремесел. Обожает работать с детьми. Старается быть современным учителем. Увлекается игрой в «Что? Где? Когда?», был капитаном сборной Николаева.

Интеллектуал Алексей Жидких - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Для него история – это ключ к пониманию человечества. Всегда на уроках приводит примеры с едой, изучает исторические легендарные блюда. Мечтает приготовить морскую свинку, но они – декоративные.

Участник №5: Алекса Антонова

Место жительства: г. Киев

г. Киев Возраст: 25 лет

25 лет Семья: не замужем, детей нет

не замужем, детей нет Любимое блюдо: паста в соусе кешью с кокосовыми криспами и запеченной паприкой

По образованию Алекса – архитектор, но сейчас работает в двух IT-компаниях. Пять лет работала аниматором с детьми, потому что ей это очень нравится. Мечтает открыть место, в котором будут собираться люди по интересам.

Алекса Антонова - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Очень любит вареники с черникой. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы преодолеть свои страхи, качнуть себя, выйти из зоны комфорта. Друзья поддерживают ее участие, даже пришли на кастинг вместе с ней. Страстно увлекается йогой.

Участник №6: Екатерина Демьянова

Место жительства: г. Киев

г. Киев Возраст: 27 лет

27 лет Семья: не замужем, детей нет

не замужем, детей нет Любимое блюдо: медальоны с овощами

Катерина — старший инспектор полиции Дарницкого района, расследует квартирные кражи. Работает над такими делами уже более десяти лет. Начала готовить для себя, а теперь готовит для всех друзей. Хочет рискнуть и попробовать что-то новое. Коронное блюдо – мясо.

Коп Катерина Демьянова - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Сейчас готова начать новый этап в своей жизни. Обожает смотреть «МастерШеф». Мама не поддерживает Катю в стремлении готовить, потому что знает, как тяжело подолгу стоять у плиты. Раньше Катерина занималась карате, а сейчас любит рыбалку, охоту, собирать грибы, подводную охоту.

Участник №7: Алина Матвийчук

Место жительства: г. Каменец-Подольский

г. Каменец-Подольский Возраст: 25 лет

25 лет Семья: замужем

замужем Любимое блюдо: десерты

Алина училась в школе в Италии, где живет ее мама, но затем вернулась в родной Каменец-Подольский. В Украине получила специальность химика.

Жительница Брюсселя Алина Матвийчук - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Работала инженером-технологом на цементном заводе в Брюсселе, где и вышла замуж за своего коллегу. Успела вернуться в Украину до карантина. Алина любит готовить, когда-то держала свою кофейню. Любит машины и стрельбу, даже стала КМС по стрельбе из пневматического оружия.

Участник №8: Яна Балог

Место жительства: г. Мукачево

г. Мукачево Возраст: 23 года

23 года Семья: не замужем

не замужем Любимое блюдо: десерты

Сейчас Яна живет в Ужгороде и учится на медика. Очень любит готовить, особенно кондитерские изделия. Боготворит Лизу Глинскую и считает ее своим примером.

Фанатка Лизы Глинской Яна Балог - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Все друзья Яны любят ее десерты, хвалят кулинарные способности. Семья до сих пор не может поверить в то, что она заполнила анкету на «МастерШеф», но все ее очень поддерживают. Мечтает готовить вкусную еду, которая будет полезна для здоровья.

Участник №9: Иван Козырь

Место жительства: г. Днепр

г. Днепр Возраст: 33 года

33 года Семья: не женат

не женат Любимое блюдо: Мясо

Учился на технолога, хорошо знает химию. Сейчас занимается бодибилдингом. Раньше получил травму, из-за чего больше не выступает в пауэрлифтинге. Зарабатывает тренерством, а также разрабатывает диеты, курсы питания для своих клиентов.

Иван Козырь - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Хочет изменить свою жизнь, потому что спортом вечно заниматься не будет. Готовит для себя. Владеет собственным цехом по производству вяленого мяса. Сам вялит, развозит и продает продукты.

Участник №10: Марина Шмалько

Место жительства: г. Киев

г. Киев Возраст: 33 года

33 года Семья: замужем, детей нет

замужем, детей нет Любимое блюдо: евродесерт

У Марины два образования – стилист и кондитер. Выучилась на кондитера, но не смогла работать в тех условиях, которые были на производстве. Сейчас работает стилистом и художником по костюмам в кино, рекламе, сотрудничала со Светланой Бережной.

Мастер десертов Марина Шмалько - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Кондитерка осталась только отдушиной для Марины. Она купила себе много техники для приготовления десертов. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы победить и попасть в лучшую школу кулинарии в мире. Готова оставить основную работу и открыть свою кондитерскую. Муж очень поддерживает ее стремление готовить.

Участник №11: Мария Кривенко

Место жительства: г. Киев

г. Киев Возраст: 24 года

24 года Семья: не замужем, детей нет

не замужем, детей нет Любимое блюдо: тартар

Родилась в Одессе, недавно переехала в Киев. По образованию – философ. Занималась театром, играла в постановках городского масштаба. Работала официанткой, продавцом-консультантом одежды, и все это время подрабатывала моделью.

Модель-философ Мария Кривенко - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Любит кулинарию, ведь для Марии это отдушина. Тартар – ее самое любимое блюдо, и именно по нему девушка оценивает заведения. Создала свой блог о приготовлении блюд. Фидбэк от кулинарии в интернете вдохновил Марию заполнить анкету на участие в «МастерШеф»-10.

Участник №12: Дмитрий Балита

Место жительства: г. Львов

г. Львов Возраст: 24 года

24 года Семья: не женат, детей нет

не женат, детей нет Любимое блюдо: блюда из теста

Дмитрий родом с Западной Украины. Закончил политехнический университет, решил не возвращаться в Калуш и нашел работу во Львове.

Мечтатель Дмитрий Балита - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Занимается фотостудией и проведением свадеб. Готовил всегда, это одно из тех дел, которое ему нравится. Когда остался сам во Львове, начал разбираться в кулинарии. Обожает готовить горячие блюда и выпечку. В данный момент хочет открыть доставку еды.

Участник №13: Алексей Савчук

Место жительства: г. Львов

г. Львов Возраст: 38 лет

38 лет Семья: разведен

разведен Любимое блюдо: мясо

Алексей по специальности электрик. Сейчас занимается предпринимательством. Работает с памятниками, ремонтами, металлоломом. Любит готовить, это его хобби.

Снова холостяк Алексей Савчук - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

После развода с женой он готовит себе и дочерям сам. Любит экспериментировать на кухне.

Участник №14: Эдуард Мишуга

Место жительства: г. Харьков

г. Харьков Возраст: 28 лет

28 лет Семья: живет в гражданском браке, детей нет

живет в гражданском браке, детей нет Любимое блюдо: парфе из куриной печени под клюквенным соусом

По образованию Эдуард – программист и менеджер по продажам. Полюбил готовить с детства, делал это вместе с мамой. После армии пошел работать курьером в пиццерию. Туда же его пригласили на работу поваром. Тогда ему не понравилось работать на кухне, и парень нашел себя в продажах.

Пиццайоло Эдуард Мишуга - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Гордится своей самодостаточностью. Его можно оставить где угодно, и он адаптируется и выживет. Любит Лизу Глинскую и Женю Клопотенко. Хотел бы помочь маме поправить здоровье, если победит.

Участник №15: Ира Раковчен

Место жительства: г. Киев

г. Киев Возраст: 23 года

23 года Семья: замужем, есть дочь

замужем, есть дочь Любимое блюдо: десерты

В свои 23 года у Иры есть муж, дочь и любимое дело - кофейня. Ира также мастер спорта по бадминтону, многократная чемпионка Украины и выиграла Европейские соревнования. Родители подарили на свадьбу деньги и вместо того, чтобы потратить их на путешествия, они с мужем решили доложить свои сбережения и открыть еще кофейню.

Владелица кафе Ира Раковчен - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

В своем заведении она занимается администрированием, настраивает работу, занимается бухгалтерией, следит за качеством всего и вся. Пришла на «МастерШеф», чтобы больше углубиться в кулинарию, так как открыв заведение получилось, что совсем не работает на кухне, хотя очень любит готовить.

Участник №16: Яна Корж

Место жительства: г. Черкассы

г. Черкассы Возраст: 23 года

23 года Семья: замужем, есть дочь

замужем, есть дочь Любимое блюдо: мясо

Яна любит заниматься всем, потому что сейчас она в декрете. Работает психологом в школе, логопедом на дому, музруком в садике и делает фотозоны. Любит движение, поэтому берет все, что может взять на себя.

Домохозяйка Яна Корж - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

С удовольствием готовит на всю семью. Работает и с выпечкой, и с мясом. Каждые выходные устраивает шашлыки, любит принимать гостей дома.

Участник №17: Юлия Венедиктова

Место жительства: г. Харьков

г. Харьков Возраст: 30 лет

30 лет Семья: живет в гражданском браке

живет в гражданском браке Любимое блюдо: десерты

Юлия работает в сфере красоты, у нее даже есть свой салон-школа. Девушка очень целеустремленная и умная.

Эксперт красоты Юлия Венедиктова - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Выросла в небогатой семье, всегда работала, чтобы позволить себе то, что хочет. Мечтает открыть ресторан, в котором кроме еды будут еще делать и прически.

Участник №18: Александр Горчаков

Место жительства: г. Винница

г. Винница Возраст: 35 лет

35 лет Семья: женат

женат Любимое блюдо: говяжий стейк с авторскими соусами

Александр, он же «Перчик», производит острые авторские соусы и хумус. Любовь к перченому обнаружил еще в детстве, что и побудило начать экспериментировать с острыми перцами. За свою жизнь сменил много профессий и увлечений - от фотографии к написанию сайтов. Однако остановился все-таки на кулинарии, потому что это любовь. Его музой для реализации себя стала жена, вдохновили на развитие и продолжает ежедневно поддерживать. Кстати, их бракосочетания состоялось в день отъезда на МастерШеф.

Человек с коловратом Александр Горчаков - участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Мечтает поставить производство на поток и открыть свое заведение, в котором было бы современная трактовка украинской кухни.

Участник №19: Марина Кобчук

Место жительства: г. Ирпень

г. Ирпень Возраст: 21 год

21 год Семья: не замужем, детей нет

не замужем, детей нет Любимое блюдо: выпечка

Учится на бухгалтера и на реабилитолога. Играет в хоккей за сборную Украины. Всю жизнь в спорте. Танцевала, после 9-го класса поступила на физмат, но тренер по физкультуре отправил ее в хоккей. Чемпионка мира, Украины, вице-чемпионка страны по хоккею.

Хоккеистка Марина Кобчук - участница 10 сезона МастерШеф / СТБ

Любит готовить, поэтому смотрит «МастерШеф» с 2012 года. Не попала на прошлый сезон шоу, потому что была на чемпионате. Готовит все, но больше всего любит выпечку.

Участник №20: Богдан Сиротенко

Место жительства: г. Одесса

г. Одесса Возраст: 27 лет

27 лет Семья: не женат, детей нет

не женат, детей нет Любимое блюдо: мясо

Богдан – архитектор, дизайнер интерьера. Увлекается живописью, графикой и дизайном одежды.

Рисковый Богдан Сиротенко- участник 10 сезона МастерШеф / СТБ

Любит готовить еще с детства. На спор заполнил анкету и пришел на проект.

Все подробности новых выпусков МастерШеф 10 - на Без Табу.