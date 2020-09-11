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МастерШеф 10 выпуск 3 - Как пройдет первая битва черных фартуков

12:57
МастерШеф 10 выпуск 3 - смотреть онлайн - фото 1
МастерШеф 10 выпуск 3 - смотреть онлайн / СТБ

В субботу, 12 сентября, в 19:00 на канале СТБ стартует третий выпуск кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Во втором выпуске «МастерШеф 10» судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский — выбрали двадцатку лучших кулинаров-аматоров сезона. На третьей неделе они проверят, как участники сражаются не только каждый за себя, но и работают на общий результат. Двадцатку ждет первый командный конкурс, который и покажет, кто есть кто.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 2 выпуск

В третьем выпуске «МастерШеф-10» кулинары-аматоры впервые разделятся на команды, каждая из которых будет состоять из пяти человек.

«Сегодня вас ждет бессмертная классика, которая позволяет проверить и кулинарные способности, и работу в команде - эстафета! В этом конкурсе каждая команда должна приготовить блюдо, которое я разработал специально для вас - жареный лосось с пюре из сельдерея, с зеленым горошком и соусом из мидий. Справиться с ним сможет только организованная команда, которая уверенно владеет современными техниками», - вот такое задание объявил Эктор Хименес-Браво для командного сражения.

На работу кулинарам-аматорам дано всего лишь 60 минут. За это время они должны воссоздать точную копию блюда, выполнив его приготовление в 5 этапов, за каждый этап отвечает один участник.

Кто же из двадцатки первым предстанет в роли капитана и проявит свои лидерские качества? А для кого первое испытание закончится черным фартуком и вылетом из проекта на битве черных - увидим в субботу 12 сентября 2020, начиная с 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 3 выпуск - 12.09.2020:

 

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