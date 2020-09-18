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МастерШеф 10 выпуск 4: Готовим по воле богов

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Боги кулинарии - фото 1
Боги кулинарии / МастерШеф 10 выпуск 4

В субботу, 19 сентября, в 19:00 на канале СТБ стартует показ 4 выпуска кулинарного шоу "МастерШеф 10". Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 4 выпуске «МастерШеф 10» его звездные судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский станут греческими богами, которые будут вершить судьбы кулинаров-аматоров. Впрочем, ничего нового, так было всегда, разве что судьи не одевали хитоны и туники.

МастерШеф 2020 - все участники десятого сезона

Участникам в 4 выпуске придется готовить изысканное основное блюдо и закуску из отходов, следуя божественным правилам. Когда участники зайдут на кухню, судьи удивят их своими образами греческих богов, играющих в «Дженгу».

МастерШеф 10 выпуск 4: Готовим по воле богов - фото 205580

То ли дженга, то ли вавилонская башня / МастерШеф 10 выпуск 4

После разделения кулинаров-аматоров на три команды, Эктор Хименес-Браво на правах Зевса объявит правила конкурса и огласит волю богов:

Когда вы начнете готовить, мы вернемся к нашим божественным делам и продолжим строить башню. Через время несколько раз на площадке грянет гром - предвестник моего появления. Как только он прозвучит - у капитанов будет три минуты, чтобы провести аттестацию своих участников и расставить баллы от 1 до 7 - от самого худшего до наилучшего. Вы, наверное, спросите, причем же тут «Дженга»? Как только наша башня рухнет - участники с наименьшей оценкой придут к нам за черным фартуком».

Две команды, чьи блюда понравятся судьям больше всего, снимут с себя все черные фартуки, включая и те, которые они получили на предыдущем испытании. А команда, которая проиграет, останется со всеми заслуженными во время конкурса фартуками.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 19.09.2020:

Кто же сможет приготовить изысканные блюда из петушиных голов, ошметков рыбы и кожуры овощей? А для кого это станет непосильной задачей - узнаем в субботу в 19:00 на СТБ.

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