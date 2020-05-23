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Массовая бойня на Житомирщине: Суд решил участь киллера

19:46
Массовая бойня на Житомирщине: Суд решил участь киллера - фото 1
Массовая бойня на Житомирщине: Суд решил участь киллера

В субботу, 23 мая, Королёвский суд Житомира избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 7 человек в с. Новоселица.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

По данным источника, суд постановил применить к убийце меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

"Следственный судья постановил ходатайство … о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Захаренко А.П. удовлетворить. Применить к подозреваемому Захаренко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 20 июля 2020 без определения размера залога", - постановил служитель Фемиды.

Прокуратурой Житомирской области, в рамках процессуального руководства, обеспечено участие в рассмотрении ходатайства.

Что было ранее?

22 мая 2020 г. в с. Новоселица Житомирской области между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Началась перестрелка. В результате ЧП погибли 7 человек - среди которых - ветераны ООС, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Позже преступник был задержан и уведомлен о подозрении в умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины).

На данный момент продолжаются следственные действия; подозреваемый допрошен об обстоятельствах возникновения конфликта и причин применения им оружия. Органом предварительного расследования проверяется озвученная им версия о "самозащите".

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Новости Украина Житомирская область убийство
Без табу
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