Расстрелянными под Житомиром оказались ветераны и волонтеры (ФОТО 18+)

Рыбалка закончилась массовым убийством

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ужасной бойни в Попельнянском районе Житомирской области. И картина, которая открывается перед ними, оказывается совершенно жуткой.

Как заявили сегодня в прокуратуре, некоторые из жертв арендатора ставка - волонтеры и бывшие военные-участники АТО. Остальные были обычными жителями Киева.

Кроме того, судя по всему, все "рыбаки" отдыхали у водоема с огнестрельным оружием. По крайней мере, в руках многих из убитых стражи порядка нашли винтовки и карабины. Пытались ли погибшие отстреливаться от поехавшего разумом охотника, или он просто расстрелял их, застав врасплох, неизвестно.

Имена и фамилии погибших копы пока не называют. В то же время журналисты сообщают о гибели бойцов батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце, военнослужащего Нацгвардии Виталия Вульчина, а также двух воинах с позывными "Финн" и "Скандер". Кроме них погибли волонтер Роман Ханенко и сотрудник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

- Между владельцем пруда, местным жителем 1962 года, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семь человек. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева, - отметили в прокуратуре Житомирской области.

В данный момент следователи и криминалисты по-прежнему работают на месте происшествия и собирают вещественные доказательства, которые помогут выяснить причину конфликта и доказать вину задержанного.

Жена же подозреваемого утверждает, что инцидент случился из-за войны на Донбассе. Мол, убийца услышал от своих гостей упрек в том, что он не пустил своих сыновей защищать Украину.

Стрелявшего, как известно, задержали. Он находится в полиции и будет отправлен на психиатрическую экспертизу. Если врачи признают его вменяемым, 58-летнему мужчине грозит пожизненное.