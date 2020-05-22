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В Житомирской области охотник устроил кровавую бойню и расстрелял семь человек

11:00
Профессиональный охотник хладнокровно расстрелял семь человек - фото 1
Профессиональный охотник хладнокровно расстрелял семь человек

Ужасное ЧП произошло в ночь на пятницу, 22 мая, возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области, где один из отдыхавших у пруда киевлян отдыхала компания киевлян хладнокровно убил своих семерых знакомых.

Только одному человеку из движухи удалось сбежать и вызвать полицию. Копы приехали, когда было уже слишком поздно.

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Как написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, инцидент случился в месте, где жители столицы регулярно собирались для рыбалки.

"Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда. После распития спиртных напитков шесть отдыхающих легли спать в отдельном сарайчике, построенном на берегу пруда. Двое продолжили пить со злоумышлеником, - отметил чиновник. - Около часа ночи арендатор пруда, профессиональный охотник, начал расстреливать гостей из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".

В Житомирской области охотник устроил кровавую бойню и расстрелял семь человек - фото 200386

Как выяснили копы, изначально злоумышленник убил своих собутыльников, а потом - пошел в сарай, где расстрелял пятерых спящих знакомых. Еще один успел сбежать в лес и позвать на помошь.

Сейчас убийца находится в полиции. Приехавшие на место ЧП копы его задержали. Ружье изъято и отправлено на экспертизу. С самим же неадекватом будут работать психиатры, которые установят, нуждается ли убийца в лечении.

Само собой, за совершенное преступление преступнику грозит пожизненное.

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убийство полиция Житомирская область Новости Украина
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