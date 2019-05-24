Мангер проходил "честный" полиграф в компании, которая занималась перевозками

Мангер проходил полиграф в сомнительной фирме

Как оказалось, глава облсовета Владислав Мангер, которого обвиняют в заказном убийстве Екатерины Гандзюк, действительно проходил допрос на детекторе лжи. Только без адвокатов и правоохранителей. И отвечал на вопросы он сотрудникам мутной компании.

В пятницу, 24 мая, активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" отреагировали на пост подозреваемого в совершении тяжкого преступления с рассказами о том, как "полиграф подтвердил его невиновность".

Как оказалось, в аккредитованном учреждении Мангер проходить полиграф не стал, вместо чего пошел в фирму "Ариадна". Раньше эта контора занималась перевозками, а ее основательница Татьяна Пономарева числится еще и учредителем ООО "Центр". Последнее обучает людей водить машины. В общем, к полиграфам особого отношения компания не имеет. Но это Мангера не волнует, ведь он же прошел!

"Он врет, что не знает, кто причастен к убийству Кати. При этом в суде он называл ряд фамилий и уверял, что уверен на 100% в их причастности. Когда же он соврал? Сейчас, отвечая детектора или на суде под присягой? Второе. На полиграфе он также говорит, что не знает причины нападения на Катю. Детектор лжи говорит ему "нет, вы лжете". Поэтому в фейсбуке он оправдывается тем, что якобы на суде Павловский давал показания, что неоднократно озвучивал причины нападения на Катю исполнителям преступления. Таких показаний не было. Ложь. Интересно, а зачем ему вообще, такому уверенном в своей невиновности, проходить сомнительный полиграф? Доказать таким образом что-то можно только собственным приспешникам. Всем остальным понятно, что Мангер просто из кожи лезет, чтобы ему поверил хоть кто-то. Не выйдет", - написали активисты.

24 апреля Владиславу Мангеру, которого ранее называли организатором убийства Гандзюк, изменили квалификацию - он теперь подозревается только в заказе на избиение активистки. И, конечно, также не в СИЗО. Боолее того, Мангер прекрасно себя чувствует и даже ходит на работу.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.