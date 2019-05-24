Мангер на полиграфе рассказал, что не причастен к нападению на Гандзюк

Мангер прошел тест на полиграфе. Говорит, невиновен

Обвиняемый в заказе убийства херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк глава облсовета Владислав Мангер прошел тест на детекторе лжи. И, судя по всему, сумел обойти полиграф.

В пятницу, 24 мая, на своей странице в Facebook бывший член "Батькивщины" написал о том, что якобы дал ответы на все интересующие общественность вопросы.

И при этом оказался ни в чем не виноватым.

"Итак, полиграф пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлено. Знал я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - Нет. Принимал я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - Нет. Знаю я, где находится заказчик? - Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивы. На днях я прошел эту процедуру", - написал зашкваренный чиновник, подчеркнув, что показания проводили по всем международным стандартам.

Впрочем, даже если все, написанное Мангером, правда, далеко не факт, что он не обманул полиграф. Дело в том, что существует множество способов обойти систему, поэтому показания, данные на детекторе лжи, не являются доказательствами в европейских и американских судах.

24 апреля Владиславу Мангеру, которого ранее называли организатором убийства Гандзюк, изменили квалификацию - он теперь подозревается только в заказе на избиение активистки. И, конечно, также не в СИЗО. Боолее того, Мангер прекрасно себя чувствует и даже ходит на работу.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.