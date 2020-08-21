Сериал Люцифер: Финальный сезон расскажет о Black Lives Matter

Люцифер расскажет о расовых проблемах

Авторы сериала "Люцифер" решили держать нос по ветру и показать в своем адском шоу современные для Америки реалии - главное событие года в США - движение Black Lives Matter.

Пятый сезон "Люцифера" стартовал только 21 августа 2020 (по традиции для Netflx - сразу все 8 серий первой части), а шоураннеры уже готовы рассказать, что будет в шестом - финальном для шоу.

Итак, шестой сезон сериала расскажет одвижении Black Lives Matter (BLM).

В беседе с порталом Entertainment Tonight соавтор сериала Илди Модрович объяснила, что они никак не могли пройти мимо этой животрепещущей для США темы.

"Вернувшись в сценарную комнату, мы стали обсуждать, каков наш вклад как полицейского сериала в освещение проблем, связанных с полицией. И мы решили, что нам стоит поговорить о [BLM]. Поэтому мы создаём сюжетную линию, непосредственно связанную с [движением Black Lives Matter], и мы от неё в полном восторге", - объявила сценаристка.

Модрович призналась, что шоураннеры немного нервничают, освещая столь щепетильный вопрос, ведь им хочется все сделать правильно и никого не обидеть. Модрович с соавтором Джо Хендерсоном подходят к теме с особым тщанием, и как призналась шоураннер, сценарная команда в процессе написания этой линии не раз ударялась в слезы, настолько остро все переживают происходящее в стране.

Актерская команда сериала во главе с Томом Эллисом, Лесли-Энн Брандт и Д. Б. Вудсайдом с превеликой радостью поддержала инициативу шоураннеров и очень хочет рассказать историю о проблемах лос-анджелесской полиции во вселенной «Люцифера».

Отметим, что для сериалов нет ничего удивительного, чтобы снимать сливки с актуальной повестки. Так, долгие годы попадать в тему удавалось сериалу "Родина" - его авторы предсказали терракты в Европе, а также предостерегали от русскких шпионов, сериал "Миллиарды" ловко играл с мировыми экономическими новостями и трендами, а проекты "Утреннее шоу" и "Самый громкий голос" дали новый импульс движению MeToo, а также напомнили, что Дональд Трамп - весьма недалекий человек, который президентом стал из-за череды невероятных событий.